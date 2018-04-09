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Yerkürede yeni nitrojen kaynağı keşfedildi

Yerkürede yeni nitrojen kaynağı keşfedildi

Yerkürede tamamı atmosferden geldiği düşünülen nitrojenin dörtte birinin kaynağının, ana kayalar olduğu keşfedildi.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 14:46 - Güncelleme: 09-04-2018 14:46

California Üniversitesinin yaptığı araştırma, doğal eko-sistemlerde nitrojenin yüzde 26'sının kayalardan, geri kalanın atmosferden kaynaklandığını gösterdi. 

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmanın, bilim adamlarının karbon döngüsü anlayışını değiştirebileceği ifade ediliyor. 

Araştırmada, Himalaya ve And Dağları gibi dağlık bölgelerin, kaya nitrojen aşınması açısından önemli kaynaklar olduğu, otlak, tundra, çöl ve ağaçlık arazilerde de büyük kaya nitrojen oranlarıyla karşılaşıldığı vurgulandı.

Ana kaya nitrojeninin işe yarar olduğu, fiziksel (tektonik hareket) veya kimyasal (minerallerin yağmur suyuyla etkileşime girmesi) aşınmayla belirlendiğine de işaret edildi.

Yüzyıllar boyunca Dünya'nın bitki örtüsüne elverişli tüm nitrojeninin atmosferden geldiği düşünülüyordu. 

Eko-sistemler, karbondioksit kirliliğinin etkisini azaltmak için nitrojen ve diğer unsurlara ihtiyaç duyuyor.

Nitrojenin sınırlı miktarının, bitki ve toprağın kullanımı için elverişli olduğu ifade ediliyor. 

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