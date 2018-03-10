Yerin altında 69 gün! Hayatta kalmak için bunu yapıyordu

Şili’de San Jose madenindeki göçükte 69 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarılan madencilerden Edison Pena'nın yeraltında çektiği fotoğraflar... 2010 yılında madende meydana gelen bir kaza neticesinde 33 madenci yerin 622 metre altında iki ayı aşkın süredir mahsur kalmıştı. Pena, mahsur kaldığı madende yaptığı idmanlarla tanınmıştı.

BBC için kurtarma çalışmalarını takip eden Adam Patterson madencilerden Edison Pena'ya bir kamera göndermiş ve yerin altındaki bekleyiş günlerini görüntülemesini istemişti. Hayatta kalabilmek için sürekli spor yapan Edison Pena, dünya basınında geniş yer almıştı.