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Yerel seçimlerde de ittifak olacak mı? Erdoğan açıkladı!

Yerel seçimlerde de ittifak olacak mı? Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarını yalanlayarak seçimlerin 2019 yılının Mart ve Kasım aylarında yapılacağını belirtti. Erdoğan, MHP ile ittifak sürecine ilişkin olarak, "Yerel seçimlerde gönüllü işbirliği olabilir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 17:29 - Güncelleme: 20-03-2018 17:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim iddialarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarıyla ilgili, seçimlerin 2019'un Mart ve Kasım aylarında olacağını söyledi.

Dün İstanbul'da AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu.

"SEÇİMLER 2019'DA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını vurguladı.

"YEREL SEÇİMLERDE GÖNÜLLÜ İŞBİRLİĞİ OLABİLİR"

Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak hakkındaki soruya da "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir" yanıtını verdi.

VEKİLLERE TALİMAT

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un AK Parti milletvekillerinden, 'seçim sürecine daha fazla yönelmelerini ve çok daha fazla çalışmalarını' istediği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Alper Göktuğ 20 Mart 2018 18:33 Ortada "cumhurbaşkanı" yoktur,bir partinin "genelbaşkanı" vardır!Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık son bulmuştur;parti yönetim sistemine geçilmiştir...ALLAH adına bunun doğrusunu söyleyelim!

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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