Yerel seçimlerde de ittifak olacak mı? Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim iddialarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarıyla ilgili, seçimlerin 2019'un Mart ve Kasım aylarında olacağını söyledi.
Dün İstanbul'da AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu.
"SEÇİMLER 2019'DA"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını vurguladı.
"YEREL SEÇİMLERDE GÖNÜLLÜ İŞBİRLİĞİ OLABİLİR"
Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak hakkındaki soruya da "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir" yanıtını verdi.
VEKİLLERE TALİMAT
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un AK Parti milletvekillerinden, 'seçim sürecine daha fazla yönelmelerini ve çok daha fazla çalışmalarını' istediği belirtildi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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