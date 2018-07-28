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Yerel seçimlerde CHP'nin oyları düşecek çünkü...

Yerel seçimlerde CHP'nin oyları düşecek çünkü...

CHP olağanüstü kurultay tartışmalarıyla çalkalanıyor. İki ayrı cepheye bölünen ana muhalefet tam anlamıyla ayrışmış durumda. Partinin önde gelen isimleri, İnce ya da Kılıçdaroğlu kazansa bile yerel seçimlerde CHP'nin oylarının neden düşeceğini anlattı.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 10:07 - Güncelleme: 28-07-2018 10:07

24 Haziran seçimleri sonrası CHP fena karıştı. Kılıçdaroğlu'na bırak çağrıları sonuç vermedi. CHP'nin seçim sloganı “Artık tamam" artık Kılıçdaroğlu için söylenir hale geldi. 628 imza topladıklarını söyleyen muhaliflere karşı Genel merkez bu sayının 400'lerde olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu ise İnce'nin derin devlet tarafından CHP'nin başına getirilmek istendiğini bile iddia etti. Görüldüğü üzere CHP'de ortalık toz duman. Partinin önde gelen isimleri Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin'e ikiye bölünen CHP'de yaşananları anlattı.

"(...)Açıkçası, CHP kendi derdine merhem olamaz halde. Dün bu durumu partinin önde gelen bazı isimleriyle de konuştum. Hepsinin de kesiştikleri ortak nokta şuydu:

İMZAYI TOPLUYORSAN GÜÇLÜ GELECEKSİN
“Genel Başkan’a karşı aday olmayacağım diyen İnce’nin imza toplaması kendisini sevenler arasında dahi ciddi güven bunalımı yarattı. Kaldı ki imza topluyorsan, güçlü geleceksin. İlk üç günde 800 tane imzayı küt diye toplayıp, koyacaksın ortaya, o zaman herkes, ‘Helal olsun, gümbür gümbür geliyor’ diyecek. Oysa 15 gün doluyor, hâlâ yeterli imza toplandı mı, toplanmadı mı tartışılıyor.

PARTİYİ YÖNETENLER BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU
Varsayalım 630 imza toplandı, diğer tarafta da 600 tane vermeyen var. Partinin 30’a yakın il başkanı İnce’nin, 50 küsuru genel merkezin yanında yer almış. Ortada kötü ve sıkıntılı bir tablo söz konusu. Bundan da şu anda partiyi yönetenler birinci derecede sorumlu. İkinci derecede sorumluluk da cumhurbaşkanı adayı olmuş İnce’nin getirmiş olduğu yüzde 30’luk potansiyeli iyi kullanamamasından kaynaklanıyor. Dediği gibi yapıp, il il dolaşsaydı şu anda millet genel merkezin kapısına yığılmış, ‘Kurultay yapsanıza’ diyor olacaktı. Ama bunu kendisi yapmaya kalkınca güven sarsıldı.”

Önümüzde seçim var deyip ortak bir yol bulunamaz mıydı?
“O tren çoktan kaçtı. Seçimden sonra üç dört gün içinde olsaydı belki. Şimdi kamplar ayrılmış, sözler verilmiş. Mesela genel merkezdekiler birçok kişiye belediye başkan adaylığı sözü vermiş. Onun için hiç olmazsa yerel seçimleri geçelim diyorlar. Yani partiyi büyütmeyle ilgili bir olay falan söz konusu değil. Bireysel hesaplar ön planda.”

Her iki olasılıkta da oylar düşer
Varsayalım Kılıçdaroğlu sorunu çözdü ve koltuğunu korudu ya da kurultay oldu, İnce kazandı, önümüzdeki yerel seçimde ne olur? 

“Durum sıkıntılı. Her iki olasılıkta da oylar düşer. Çünkü çözüm lider değişikliği değil Anadolu’daki yurttaşa güven verebilecek bir anlayışı getirebilmekte...”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ahmed 28 Temmuz 2018 11:06 chp den anca pijama partisi olur

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