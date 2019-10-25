Yerel seçimler ne zaman hangi ayda YSK 2019 takvimi

Yerel seçim ne zaman yapılacak, 2019 yerel seçimler ne zaman ayın kaçında yapılacak soruları merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu, 12 Kasım’dan itibaren yerel seçim hazırlıklarına başlayacak. Adayların istifası için 2 Aralık’a kadar süre verilmesi planlanıyor. Planlamada değişiklik olmazsa, seçim takvimi de 2 Ocak’ta başlayacak. Peki, yerel seçimler ne zaman?

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır.

YERELDE İTTİFAK YOK: Parti grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli gelecek yerel seçimlere, "Tek başımıza kendi parti amblemimizle katılacağız" dedi MHP liderinin açıklaması Cumhur ittifakının sonu gibi yorumlanırken, Bahçeli, "Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok" diye konuştu.

MHP FARKLI BİR TERCİH YAPTI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamasına şu sözlerle yanıt verdi: "Milletimizin emaneti olan Cumhur İttifakını günlük siyasetin üzerinde tutmak istedik. Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz."

MUHARREM İNCE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışmaya hazır olduğunu söyledi.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR? NE ZAMAN YAPILIR: Türkiye siyasi tarihinde genel seçimlerin olduğu kadar yerel seçimlerinde önemi büyüktür. Özellikle "İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" sözüyle ifade edilen bu anlayış Türkiye'nin 81 ilinde hakimdir. Genel idarenin tabanda hissedilmesi için aracı rol üstlenen ve yerelin geleneklerini yönetime taşıyan yerel yönetimler bu nedenle oldukça merkezi bir rol üstlenir.

Türkiye'de yerel seçimler 5 (beş) yılda bir yapılmaktadır. Türkiye siyasi tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçim 2014 yılında yapılmıştır. Kolay bir matematik yaparsak bir sonraki yerel seçimlerin 2019 yılında yapılacağını söyleyebiliriz. 2019 yerel seçimlerinde oy kullanma noktalarında sandık kurulacak. Yüksek Seçim Kurulunun koordinasyonunda vatandaş sandığa gidecek. Böylece vatandaşın isteği sandığa yansıyacak ve yerel yöneticiler iş başına gelecek. 24 Haziran 2018 seçimlerinin de geride kaldığı andan itibaren 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler kritik önem taşımaya başladı. Ve siyasiler, siyasi partiler şimdiden yerel seçim hazırlıklarına başladı.

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLİR? NE YAPILIR: Büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri.. İşte bu kritik görevlere gelecek her yönetici yerel seçimler vasıtasıyla seçilir. En küçük yönetimden en büyük yönetime kadar binlerce yönetici yerel seçimler sayesinde iş başına gelir. Birkaç kişinin yaşadığı bölgeden yüz binlerce kişinin yaşadığı şehirlere kadar her noktada yönetici seçimi yerel seçimler ile yapılmaktadır.

2019 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN: Türkiye'de kritik bir seçim daha geride kaldı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri tamamlandı. Yüzde 90 civarında katılım oranıyla tamamlanan seçimler ile tüm dünyadaki katılım oranları hemen hemen ikiye katlandı. Böylece kritik bir seçim daha geride kaldı. Türkiye'nin önündeki seçim ise şimdi 2019 yerel seçimleri olarak görünüyor. Erken seçim söylentileri olsa da henüz bir tarih belirlenebilmiş veya resmi bir açıklama yapılmış değil. Peki 2019 yerel seçimleri ne zaman?

Türkiye'de 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin 31 Mart 2019 tarihinde Pazar günü yapılacağı açıklanmıştı. Eğer erken seçim seçeneği devreye girmezse milyonlarca vatandaş bir kez daha 31 Mart tarihinde sandığa gidecek. Böylece Türkiye'nin genel idaresinden sonra yerel idaresi de netleşmiş olacak.