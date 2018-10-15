Yerel seçim ne zaman 2019 kaç tane oy kullanılacak?

Yerel seçimler ne zaman 2019, erken seçim mi olacak araştırmaları son günlerde arttı. 2019 YKS seçim takvimine göre yerel seçimler 2019 yılının mart ayının 30'unda yapılacaktı fakat son günlerde ortaya çıkan erken seçim açıklaması kafaları karıştırdı. Peki 2019 yerel seçimlerinde neye oy verilecek?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN: Yerel seçimlerin normal şartlar altında 2019 Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmekteydi. Son zamanlarda ise erken seçime yönelik birçok açıklama geldi. İşte, onlardan bazıları;

MAHİR ÜNAL: Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarıp güven ve istikrar atmosferine sokmuşken yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını doğru bulmuyoruz. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları sanki erken seçime destekmiş gibi sunuluyor; bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim bulunmuyor. Türkiye'nin önüne yeniden erken seçim getirilmesini doğru bulmuyoruz, bizim de gündemimizde şu anda bir erken seçim tartışması söz konusu değil.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu.

Yerel seçimlere verdikleri önemi de vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:"Mart ayında yapılacak yerel seçimler, Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılını arzu ettiğimiz hızda icraatlarla geçirebilmek için öneme sahiptir.

Yerel seçimde hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımından daha iyi bir başarıyı elde etmemiz gerekiyor. Mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te o derece etkin hizmet veririz. Mahalli seçim hazırlıklarımızı da yine istişare ile yapıyoruz.

24 Haziran'ın hemen ardından yerel seçim hazırlıklarına başladık. Meclis'in yeni döneminin açılmasıyla birlikte sizlerle daha sık istişare imkanı bulacağız. Kimse 'bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Ehliyet ve liyakat esastır.

Partimize, şehirlerimize en iyi katkıyı sağlayacak yaklaşıma olmanızı bekliyorum. Bize tevazu ehli isimler getirin. Halkına tepeden bakacak isimler getirmeyin. Gurur, kibir abidesi insanları getirmeyin. İşini iyi yapan, davayı hazmetmiş isimleri getirin. Hiç ilgisi olmamış ama seçime gidiyoruz, onu da buradan aday yapalım; hayır, emeği olacak

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR? NE ZAMAN YAPILIR: Türkiye siyasi tarihinde genel seçimlerin olduğu kadar yerel seçimlerinde önemi büyüktür. Özellikle "İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" sözüyle ifade edilen bu anlayış Türkiye'nin 81 ilinde hakimdir. Genel idarenin tabanda hissedilmesi için aracı rol üstlenen ve yerelin geleneklerini yönetime taşıyan yerel yönetimler bu nedenle oldukça merkezi bir rol üstlenir.

Türkiye'de yerel seçimler 5 (beş) yılda bir yapılmaktadır. Türkiye siyasi tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçim 2014 yılında yapılmıştır. Kolay bir matematik yaparsak bir sonraki yerel seçimlerin 2019 yılında yapılacağını söyleyebiliriz. 2019 yerel seçimlerinde oy kullanma noktalarında sandık kurulacak. Yüksek Seçim Kurulunun koordinasyonunda vatandaş sandığa gidecek. Böylece vatandaşın isteği sandığa yansıyacak ve yerel yöneticiler iş başına gelecek. 24 Haziran 2018 seçimlerinin de geride kaldığı andan itibaren 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler kritik önem taşımaya başladı. Ve siyasiler, siyasi partiler şimdiden yerel seçim hazırlıklarına başladı.

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLİR? NE YAPILIR: Büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri.. İşte bu kritik görevlere gelecek her yönetici yerel seçimler vasıtasıyla seçilir. En küçük yönetimden en büyük yönetime kadar binlerce yönetici yerel seçimler sayesinde iş başına gelir. Birkaç kişinin yaşadığı bölgeden yüz binlerce kişinin yaşadığı şehirlere kadar her noktada yönetici seçimi yerel seçimler ile yapılmaktadır.

2019 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN: Türkiye'de kritik bir seçim daha geride kaldı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri tamamlandı. Yüzde 90 civarında katılım oranıyla tamamlanan seçimler ile tüm dünyadaki katılım oranları hemen hemen ikiye katlandı. Böylece kritik bir seçim daha geride kaldı. Türkiye'nin önündeki seçim ise şimdi 2019 yerel seçimleri olarak görünüyor. Erken seçim söylentileri olsa da henüz bir tarih belirlenebilmiş veya resmi bir açıklama yapılmış değil. Peki 2019 yerel seçimleri ne zaman?

Türkiye'de 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin 31 Mart 2019 tarihinde Pazar günü yapılacağı açıklanmıştı. Eğer erken seçim seçeneği devreye girmezse milyonlarca vatandaş bir kez daha 31 Mart tarihinde sandığa gidecek. Böylece Türkiye'nin genel idaresinden sonra yerel idaresi de netleşmiş olacak.