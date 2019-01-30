Yerel seçim anketi ORC'den geldi hangi ili kim alacak?

Yerel seçimlere 62 gün kala ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki'den gelen anket sonuçları ve analiz gündeme oturdu. Mehmet Murat Pösteki İstanbul ve Ankara başta olmak üzere seçim sonuçları en çok merak edilen illerle ilgili de çarpıcı veriler sundu.

Yerel seçimlere 62 gün kala ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki'den gelen anket sonuçları ve analiz gündeme oturdu. Mehmet Murat Pösteki İstanbul ve Ankara başta olmak üzere seçim sonuçları en çok merak edilen illerle ilgili de çarpıcı veriler sundu. Twitter

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ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir ve Bursa'ya ilişkin anket sonuçları ile gündem oldu. ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki, Ak Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın önde olduğu illeri şu şekilde sıraladı: İstanbul, Adana, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Kocaeli ve Sakarya. Twitter

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CHP ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın önde olduğu iller de şunlar: Ankara, Bursa, Antalya ve Mersin. Twitter

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