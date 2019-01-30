Yerel seçim anketi ORC'den geldi hangi ili kim alacak?

Yerel seçimlere 62 gün kala ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki'den gelen anket sonuçları ve analiz gündeme oturdu. Mehmet Murat Pösteki İstanbul ve Ankara başta olmak üzere seçim sonuçları en çok merak edilen illerle ilgili de çarpıcı veriler sundu.
ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir ve Bursa'ya ilişkin anket sonuçları ile gündem oldu. ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki, Ak Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın önde olduğu illeri şu şekilde sıraladı: İstanbul, Adana, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Kocaeli ve Sakarya.
BALIKESİR ANKETİ: Açıkçası işbirliği anlamında millet ittifakı işbirliğinin cumhur ittifakına göre bazı illerde daha stratejik daha seçmeni okuyarak yapılmış bir ittifak olarak görüyorum.
Balıkesir'de cumhur ittifakı adayı Yücel Yılmaz'ın oyu 30.9
Millet ittifakı adayı İsmail Ok yüzde 29.7
Kararsız seçmen 36.3
Bu kararsızları normalde dağıtıyoruz. Ancak bu kez kararsızlar "gerçekten kararsızlar". Burda ibre İYİ Parti adayı İsmail OK'tan yana olduğunu söyleyebiliriz.
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