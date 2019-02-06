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Yere düşen eşyasını almaya çalışan adama araba çarptı!

Yere düşen eşyasını almaya çalışan adama araba çarptı!

İstanbul Avcılar'da, Ambarlı mevki yan yol da sabah saatlerinde 67 yaşındaki yere düşen eşyasını almaya çalışan Yusuf K.isimli yaşlı adama araba çarptı. Çarpmanın etkisi ile arabanın önü kullanılamaz hale gelirken yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 08:53 - Güncelleme: 06-02-2019 08:53

Kaza sabah erken saatlerde E-5 karayolu Ambarlı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre yere eşyası düşen 67 yaşındaki Yusuf K.isimli adam eşyasını almaya çalıştı. Bu sırada yağmurlu yolda giden 67 DK 376 plakalı aracın sürücüsü Yusuf K.’yı fark edemedi. Yaşlı adama çarpan aracın sürücüsü adamı metrelerce ileriye savurdu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırdı.

DURUMU AĞIR: Yaralanan adama ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yerde kalp masajı yapılan adam yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Adamın hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazaya karışan sürücüyü gözaltına aldı. Kaza sonrası bölgede trafik oluşurken, adama çarpan aracın ön kısmında ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği görüldü.

"YOLDA BİR ŞEY DÜŞMÜŞTÜ ONU ALIYORDU": Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları aktararak, “ Karşıdan karşıya geçerken araba hızlı geliyor. Adam da karşıya bir şey almaya geçiyordu. O sırada da gelen araba çarptı. Yaşlı bir adamdı. Durumu kritik şu anda, Allah şifasını eksik etmesin sabah sabah böyle bir olay oldu. Yola bir şeyi düşmüştü onu alıyordu” dedi.

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Kaynak : İHA

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