Yerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdi

Spor Toto Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarının ardından sahasında Bursaspor ile de berabere kalan Trabzonspor’da yaşanan puan kayıplarının sorumlusu olarak teknik direktör Ünal Karaman gösterildi.

Yerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdi

Süper Lig’de özellikle rakiplerinin de puan kaybettiği son 3 haftada 3 beraberlik alıp 6 puanı rakiplerine kaptıran Trabzonspor’da moral bozukluğu yaşanıyor. Ligin 11’inci haftasında da üst sıradaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasında konuk ettiği Bursaspor karşısına 3 puan parolasıyla çıkan ancak 1-0 önde götürdüğü karşılaşmadan 87’nci dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 eşitlikle ayrılan bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman eleştirilerin odak noktası oldu.

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Yerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdi

Kentteki yerel gazeteler de, Trabzonspor’un sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yaşanan puan kayıplarından sorumlu olarak teknik direktör Ünal Karaman’ı gösterdi. Yerel gazeteler, teknik direktör Ünal Karaman’ın hatalı değişiklikler yaparak puan kaybına neden olduğuna dikkat çekip ‘Ünal yaktı’ vurgusunda da bulundu.

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Yerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdi

Karadeniz gazetesi, “Hugo attı, Ünal yaktı”, “Trabzonspor, mutlak kazanması gereken maçta teknik direktör Ünal Karaman’ın hatalı değişiklikleri sonrası 2 puan daha kaybetti. Son 3 maçtaki kayıp 6 oldu” ifadelerini kullandı. Taka gazetesi, “Forvetler çıktı, galibiyet gitti”, “Ünal hocanın gel gitleri sonucu Trabzonspor’un son üç maçta 6 puanı buharlaştı” başlıklarına yer verdi.

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Yerden yere vuruldu: Ünal Trabzon'u bitirdi

Günebakış gazetesi, “Trabzon ağır yaralı”, “Trabzonspor, Erzurum ve Antalya beraberliklerinin ardından bir darbe de Bursa’dan yedi. Ünal Karaman Burak ve Rodallega’yı oyundan alarak Trabzonspor’u bitirdi” yorumunu yaptı.

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