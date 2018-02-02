Yerde yatan kardeşi üşümesin diye...

Kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşi Kerem Oran'ı iş yerine götürmek için motosikletle ilerleyen Muharrem Oran, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan motosikletteki kardeşler yola savruldu.

VATANDAŞLAR YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU

Kazada Kerem Oran ağır yaralanırken, Muharrem Oran ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından yoldan geçen motosiklet sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Vatandaşlar yerde yatan Kerem Oran'ın üşümemesi için üzerine termal battaniye örterek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YERDE YATAN KARDEŞİNE SARILARAK YARDIM BEKLEDİ

Kazada hafif yaralanan Muharrem Oran ise yerde yatan kardeşine sarılarak destek oldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Siren seslerinin duyulması üzerine ambulansın kaza yerine daha hızlı gelmesi için vatandaşlar trafiği durdurdu. Ambulans ters istikametten gelerek yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı görerek yardım eden motosiklet sürücüsü Rahim Çiçek, ?Ani bir hız almış. Rüzgar da vurunca motosiklet bariyerlere çarpmış. Biz motorcular olarak kazayı görünce olay yerine koştuk. Biz motorcular birbirimize sürekli yardımda bulunuruz zaten" dedi.

  • Güncel 02 Şubat 2018 13:41
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