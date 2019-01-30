Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den iki bomba birden

Kadrosunu Sadık Çiftpınar ve Victor Moses ile güçlendiren Fenerbahçe, Malatyaspor'u 3-2 yenerek camianın üzerindeki kara bulutları dağıtırken transfer döneminin bitimine sayılı günler kala iki isimle anlaşmaya vardı.
TAKAS FORMÜLÜ DEVREYE GİRDİ: Ali Koç ve Fikret Orman'ın transfer görüşmeleri sonuç verdi ve Fenerbahçe, çok istediği Tolgay Arslan'ın işini bitirdi. Tolgay Arslan, Şener Özbayraklı + 2.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'de. Tolgay, 400 bin euro alacağından vazgeçti.
CASTİLLO 1,5 YIL FENERBAHÇE'DE: Sarı lacivertliler Nicolas Castillo’yu 1,5 yıllığına kiralamak için Benfica ile anlaştı. Fenerbahçe’nin Portekiz kulübüne 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Bu sürenin sonunda ise 4 milyon euro daha ödenerek Şilili futbolcunun bonservisi alınacak.
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