Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den iki bomba birden

Fenerbahçe, Şilili forvet Castillo’yu 1,5 yıllığına kiralamak için Benfica ile anlaştı. Tolgay Arslan, Şener Özbayraklı + 2.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'de. Tolgay, 400 bin euro alacağından vazgeçti.

Kadrosunu Sadık Çiftpınar ve Victor Moses ile güçlendiren Fenerbahçe, Malatyaspor'u 3-2 yenerek camianın üzerindeki kara bulutları dağıtırken transfer döneminin bitimine sayılı günler kala iki isimle anlaşmaya vardı. Twitter

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TAKAS FORMÜLÜ DEVREYE GİRDİ: Ali Koç ve Fikret Orman'ın transfer görüşmeleri sonuç verdi ve Fenerbahçe, çok istediği Tolgay Arslan'ın işini bitirdi. Tolgay Arslan, Şener Özbayraklı + 2.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'de. Tolgay, 400 bin euro alacağından vazgeçti. Twitter

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ŞENER'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU: Artık Beşiktaş forması giyecek olan Şener Özbayraklı'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Hatırlanacağı gibi Şener Özbayraklı, Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Twitter

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