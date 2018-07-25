Yer yanıyordu! İşte felaketin şiddetini gösteren en çarpıcı fotoğraflar

Yunanistan’da en az 74 kişinin hayatını kaybettiği, yüzden fazla kişinin de kaybolduğu yangından kurtulanların tanıklıkları, trajedinin boyutunu ortaya koyuyor. Yangının haritadan sildiği sahil kasabası Mati’den kurtulan bir görgü tanığı, kaçmaya çalışırken çok sayıda arabanın infilak ettiğini, ayakkabılarının eridiğini ve tekerlekli sandalyedeki bir akrabalarını geride bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi…