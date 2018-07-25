Yer yanıyordu! İşte felaketin şiddetini gösteren en çarpıcı fotoğraflar

Yunanistan'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulanların anlattıkları ve ortaya çıkan bazı fotoğraflar felaketin gerçek boyutunu göster önüne serdi. Yandından kurtulanlar "Yer yanıyordu" derken, yanan arabaların resmen eridiği görüldü. Bir görgü tanığı, kuzeninin tekerlekli sandalyedeki eşini geride bırakmak zorunda kaldıklarını, arabaların infilak ettiğini, ayakkabıların eridiğini söyledi...
Yunanistan'daki yangının şiddetini gösteren en çarpıcı fotoğraflardan birisi yukarıdaki kare oldu. Arabaların kurşun ve döküm aksamları eriyerek aktı... Ortaya da yangının şiddetini, felaketin büyüklüğünü gösteren işte bu fotoğraflar çıktı...
Yunanistan’da en az 74 kişinin hayatını kaybettiği, yüzden fazla kişinin de kaybolduğu yangından kurtulanların tanıklıkları, trajedinin boyutunu ortaya koyuyor. Yangının haritadan sildiği sahil kasabası Mati’den kurtulan bir görgü tanığı, kaçmaya çalışırken çok sayıda arabanın infilak ettiğini, ayakkabılarının eridiğini ve tekerlekli sandalyedeki bir akrabalarını geride bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi…
ALEVLERİ ANİDEN PENCEREDE GÖRDÜ.. 54 yaşındaki Vassiliki Psevedourou, kâbusa dönen gece, alevlerin Mati’nin doğusundaki evlerine beklediklerinden çok daha hızlı ulaştığını anlatıyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER