Yer Tokat! Köye makam aracıyla gönderdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında köy okuluna gidecek öğretmene ilçe milli eğitim müdürü makam aracını tahsis etti.

Yer Tokat! Köye makam aracıyla gönderdiler

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çayır Oluğu köyünde okuryazarlık seferberliği kapsamında 7 kursiyer için kurs açıldı. Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki köyde ulaşım imkanı olmayınca öğretmenin eğitim için köye ulaşabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından kendi makam aracı tahsis edildi. Makam aracı öğretmeni evinden alarak köye ulaşımını sağlarken, köylüler makam aracını görünce çok şaşırdı. Ulaşımın zor olduğu köye makam aracının gelmesi büyük heyecan uyandırdı. Okuma, yazma öğrenen kursiyerler Emine Erdoğan'a teşekkürlerini yazdı.

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Yer Tokat! Köye makam aracıyla gönderdiler

Öğretmen Esra Dündar ilk köye geldiği anları anlatarak, "Geldim beni çok tuhaf karşıladılar. Beklemiyorlardı. Kendi arabamla gelirim diye düşünüyorlardı. Nasıl geleceğimden onların da haberi yoktu. Ama daha sonra makam arabasıyla gelince hayret ettiler. Devletimiz nasıl böyle bir şey sağladı. Allah razı olsun dediler. Arabayla gidip arabayla geliyorum, evimin önünden alıp evimin önüne bırakıyorlar arabayla. Siyah resmi araçtı sonuçta görünce çok heyecanlandılar. Hepsi okula doldu. Tanışmak istediler benle. Hatta arabayla benden daha çok ilgilendiler. Şaşırdılar. Sorular sordular. Devlet mi sağladı dediler. Devlet sağladı dediğimde çok mutlu oldular. Çünkü onlara bir hizmetti. Gelemeyebilirdim çünkü o araba verilmese bana" dedi.

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Yer Tokat! Köye makam aracıyla gönderdiler

Kursiyerler ise makam aracını görünce çok şaşırdıklarını söyledi.

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Yer Tokat! Köye makam aracıyla gönderdiler

İşte o görüntüler...

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