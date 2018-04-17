Yer Tokat! Köye makam aracıyla gönderdiler

Öğretmen Esra Dündar ilk köye geldiği anları anlatarak, "Geldim beni çok tuhaf karşıladılar. Beklemiyorlardı. Kendi arabamla gelirim diye düşünüyorlardı. Nasıl geleceğimden onların da haberi yoktu. Ama daha sonra makam arabasıyla gelince hayret ettiler. Devletimiz nasıl böyle bir şey sağladı. Allah razı olsun dediler. Arabayla gidip arabayla geliyorum, evimin önünden alıp evimin önüne bırakıyorlar arabayla. Siyah resmi araçtı sonuçta görünce çok heyecanlandılar. Hepsi okula doldu. Tanışmak istediler benle. Hatta arabayla benden daha çok ilgilendiler. Şaşırdılar. Sorular sordular. Devlet mi sağladı dediler. Devlet sağladı dediğimde çok mutlu oldular. Çünkü onlara bir hizmetti. Gelemeyebilirdim çünkü o araba verilmese bana" dedi.

