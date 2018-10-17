Yer: Kastamonu! Anne ve baba öz çocuklarına tecavüz ettiler!

KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz yıl Şubat ayında baba Hasan K. ile anne Melek K., öz çocukları olan 12 yaşındaki Umut K. ve 10 yaşındaki Uğur K.’ya cinsel istismarda bulundu. Ayrıca anne ve babanın çocuklara kötü muamelede de bulunarak eziyet ettikleri ileri sürüldü. Mahkeme anne ve babayı 195 yıl hapis cezasına çarptırdı.

OKULDA ÖĞRETMENLERİNE ANLATTILAR... Çocukların yaşadıklarını okulda öğretmenlerine anlatmaları sonrası ortaya çıkan olayda, baba Hasan K. ile anne Melek K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kötü muamele’ suçlarından dava açıldı.

SAVUNMASI DAHA DA İĞRENÇ: BENİ HATAYA DÜŞÜRDÜLER...Duruşmaya tutuklu sanık baba Hasan K. ile tutuksuz yargılanan anne Melek K. ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan Hasan K., cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Ben böyle hata yapacak birisi değilim. Beni hataya düşürdüler” dedi. Anne Melek K. ise eşinden boşanmak istediğini ifade etti.

BABAYA 165 YIL HAPİS CEZASI... Kararını açıklayan mahkeme heyeti, rekor bir cezaya imza atarak baba Hasan K.’yı Umut’a yönelik eyleminden ötürü 78 yıl 9 ay, Uğur’a yönelik eyleminden dolayı da 70 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca baba Hasan K, çocuklara ve eşine kötü muamelede bulunup eziyet ettiği gerekçesiyle de 17 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanığın tutukluluğunun da devamına karar verdi.

  • Güncel 17 Ekim 2018 15:13
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