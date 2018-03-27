Yer kalmadı turistler için makam odasına yatak serdirdi

Van'da İskele Öğretmenevi Müdürü Öztekin, Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen ve yoğunluk nedeniyle otel ve misafirhanelerde yer bulamayan İranlı turistleri makam odasında ağırlıyor.

Yer kalmadı turistler için makam odasına yatak serdirdi

Van'da Nevruz bereketi yaşanıyor... Van İskele Öğretmenevi Müdürü Öztekin, Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen ve yoğunluk nedeniyle otel ve misafirhanelerde yer bulamayan İranlı turistleri makam odasında ağırlıyor. Öztekin, "Turistlerin dışarıda kalmamaları için makam odamızı onların hizmetine sunduk" derken, İranlı turist Azaryan, "Konaklama konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Buranın insanları ve esnafı bu konuda çok duyarlı. Bizi evlerinde en iyi şekilde misafir ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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Yer kalmadı turistler için makam odasına yatak serdirdi

Van'da devam eden Van Alışveriş Festivali'ni (Van Shopping Fest) fırsat bilerek bol bol alışveriş yapan İranlılar, otellerde yoğunluk oluşturdu. Otellerin tamamen dolduğu kentte, turistlerin dışarıda kalmaması için Öğretmenevi Müdürü Öztekin, makam odasını yataklar koydurarak hizmete sundu.

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Yer kalmadı turistler için makam odasına yatak serdirdi

Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı turistlerin bu yıl da kafileler halinde kente geldiğini ve otellerde doluluk oranının arttığını belirtti. Konaklama sıkıntısı yaşanmaması için her türlü hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade eden Öztekin, "Onlar için öğretmenevimizin kapılarını sonuna kadar açtık. Hem yemek hem de konaklama konularında gerekli tüm çalışmayı sürdürüyoruz. Yer sıkıntısının önüne geçmek için yatak sayımızı arttırdık." dedi.

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Yer kalmadı turistler için makam odasına yatak serdirdi

Van'da her sene 20 günlük bir yoğunluğun yaşandığını anlatan Öztekin, şöyle konuştu: "Turistlerin dışarıda kalmamaları için makam odamızı onların hizmetine sunduk. Bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. İranlıların diğer illere gitmeden Van'da kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Misafirperverlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Son 15 gündür çok büyük bir yığılma var, herkesin bu misafirlerimiz için elini taşın altına koyması gerekiyor."

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