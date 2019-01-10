Yer İstanbul! Binlercesi otoparka sığındı

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle uçamayan binlerce martı otoparka sığındı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran lodos hayatı olumsuz şekilde etkilemeye başladı. Lodostan en çok etkilenen ise martılar oldu.

Binlerce martı etkili olan fırtına nedeniyle uçamayınca Zeytinburnu'nda bulunan bir otoparka sığındı. Otoparkın büyük bir bölümünü kaplayan martılar renkli görüntüler oluşturdu.