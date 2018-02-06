Yer çekimine meydan okuyan heykeller

Heykeller bir kültürün en güzel yansımaları olabiliyor. İster sanat için isterse tanıtım için yapılsın kendimizden bir şeyler katıp onlara ruhlarımızdan eklediğimiz doğru. Günlük hayatın içinden sevimli, bizden heykeller bir yana bir de akıl ve mantığa meydan okuyan heykeller oldukça ilgi çekici. Fizik kurallarına ve yer çekimini hiçe sayan bu 'sihirli' heykeller artık turistik bölgelerin baş tacı. Aşağıdaki fotoğraflarda göreceğiniz heykeller sadece sanat ve beceri değil ince matematik ve mühendislik hesapları da barındırıyor. İşte dünyanın her yerinden o muhteşem heykeller... Twitter

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Heykeller bir kültürün en güzel yansımaları olabiliyor. İster sanat için isterse tanıtım için yapılsın kendimizden bir şeyler katıp onlara ruhlarımızdan eklediğimiz doğru. Günlük hayatın içinden sevimli, bizden heykeller bir yana bir de akıl ve mantığa meydan okuyan heykeller oldukça ilgi çekici. Fizik kurallarına ve yer çekimini hiçe sayan bu 'sihirli' heykeller artık turistik bölgelerin baş tacı. Aşağıdaki fotoğraflarda göreceğiniz heykeller sadece sanat ve beceri değil ince matematik ve mühendislik hesapları da barındırıyor. İşte dünyanın her yerinden o muhteşem heykeller... Twitter

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Heykeller bir kültürün en güzel yansımaları olabiliyor. İster sanat için isterse tanıtım için yapılsın kendimizden bir şeyler katıp onlara ruhlarımızdan eklediğimiz doğru. Günlük hayatın içinden sevimli, bizden heykeller bir yana bir de akıl ve mantığa meydan okuyan heykeller oldukça ilgi çekici. Fizik kurallarına ve yer çekimini hiçe sayan bu 'sihirli' heykeller artık turistik bölgelerin baş tacı. Aşağıdaki fotoğraflarda göreceğiniz heykeller sadece sanat ve beceri değil ince matematik ve mühendislik hesapları da barındırıyor. İşte dünyanın her yerinden o muhteşem heykeller... Twitter

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