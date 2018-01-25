Yer Bolu bu görüntü biraz önce çekildi

TÜRKİYE'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı, kar yağışı ile beyaza bürünürken, drone ile havadan görüntülendi. Bolu Dağı, aynı zamanda manzarası ile dikkat çekiyor. Kar yağışı sonrası havadan drone ile görüntülenen Bolu Dağı'nın eşsiz manzarası ortaya çıktı. D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun havadan görüntülendiği Bolu Dağı'nda, beyaz ve yeşilin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkili olurken, araçların geçişinden sorun oluşmadı.