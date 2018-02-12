Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı için nefesler tutuldu

Marvel'ın en karizmatik süper kahramanlarını bir araya getiren Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) için nefesler tutuldu.

Marvel'ın en karizmatik süper kahramanlarını bir araya getiren Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) için nefesler tutuldu. Fragmanı bile tüm zamanların izlenme rekorunu kıran ve şimdiden yılın yapımı olarak anılan filmde 70'den fazla karakter rol alacak. İşte, Sonsuzluk taşlarının peşine düşen, dünyanın gördüğü en büyük tehdit Thanos'a karşı mücadele verecek ve şimdiye kadar filmde oynaması kesinleşen süper kahramanlar.

Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) Twitter

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Marvel'ın en karizmatik süper kahramanlarını bir araya getiren Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) için nefesler tutuldu. Fragmanı bile tüm zamanların izlenme rekorunu kıran ve şimdiden yılın yapımı olarak anılan filmde 70'den fazla karakter rol alacak. İşte, Sonsuzluk taşlarının peşine düşen, dünyanın gördüğü en büyük tehdit Thanos'a karşı mücadele verecek ve şimdiye kadar filmde oynaması kesinleşen süper kahramanlar.

Wong (Benedict Wong) Twitter

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Marvel'ın en karizmatik süper kahramanlarını bir araya getiren Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) için nefesler tutuldu. Fragmanı bile tüm zamanların izlenme rekorunu kıran ve şimdiden yılın yapımı olarak anılan filmde 70'den fazla karakter rol alacak. İşte, Sonsuzluk taşlarının peşine düşen, dünyanın gördüğü en büyük tehdit Thanos'a karşı mücadele verecek ve şimdiye kadar filmde oynaması kesinleşen süper kahramanlar.

Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) Twitter

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