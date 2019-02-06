Yenilenmiş iPhone X'te dev indirim başladı

Apple, bugün itibarıyle ilk defa yenilenen iPhone X ünitelerini satmaya başladı. 64 GB depolama alanına sahip iPhone X için 769 dolar gibi fiyat etiketi sunan şirket, 256 GB dahili depolama alanına sahip iPhone X'in fiyatını da 899 dolar olarak belirledi.

Çift arka kamerası ve OLED ekranıyla iPhone tarihinde bir ilki gerçekleştiren bu model, satış rakamlarında adeta çökmüştü. Aynı zamanda dünyada ilk defa çentik tasarımını kullanan Apple, fiyat konusunda aşırıya kaçarak birçok kullanıcısından tepki çekmişti.

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Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Şimdilik sadece ABD'li kullanıcılara sunulan yenlenmiş iPhone X'in diğer ülkelerin pazarlarına ne zaman gireceği merak konusu oldu. İlk fiyatına oranla 200 dolar indirim yapan Apple'ın diğer modellerinde de indirim yapması bekleniyor.

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