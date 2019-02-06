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Yenilenmiş iPhone X'te dev indirim başladı

Yenilenmiş iPhone X'te dev indirim başladı

iPhone X modelini yenilenmiş olarak tekrardan piyasaya süren Apple, büyük bir indirime gitti.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 08:38 - Güncelleme: 06-02-2019 08:38

Apple, bugün itibarıyle ilk defa yenilenen iPhone X ünitelerini satmaya başladı. 64 GB depolama alanına sahip iPhone X için 769 dolar gibi fiyat etiketi sunan şirket, 256 GB dahili depolama alanına sahip iPhone X'in fiyatını da 899 dolar olarak belirledi.

Çift arka kamerası ve OLED ekranıyla iPhone tarihinde bir ilki gerçekleştiren bu model, satış rakamlarında adeta çökmüştü. Aynı zamanda dünyada ilk defa çentik tasarımını kullanan Apple, fiyat konusunda aşırıya kaçarak birçok kullanıcısından tepki çekmişti.

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Şimdilik sadece ABD'li kullanıcılara sunulan yenlenmiş iPhone X'in diğer ülkelerin pazarlarına ne zaman gireceği merak konusu oldu. İlk fiyatına oranla 200 dolar indirim yapan Apple'ın diğer modellerinde de indirim yapması bekleniyor.

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