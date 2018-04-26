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Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Tatlıses'in niyetine bakın

Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Tatlıses'in niyetine bakın

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 24 Haziran genel seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adayı olacak. Tatlıses, aday adaylığı başvurusu avukatı aracılığıyla cuma günü partinin İzmir İl Başkanlığı’na yapacağı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 11:43 - Güncelleme: 26-04-2018 11:43

AK Parti’den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek. Daha önce Şanlıurfa’dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmir’den aday adayı olacak.

CUMA GÜNÜ BAŞVURACAK
Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunu avukat tarafından cuma günü yapılacağı öğrenildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören Tatlıses, geçen yıl İzmir’e taşınmıştı. Tatlıses zamanının önemli bir bölümün Hatay semtindeki Tatlıses Kebap’ta geçiriyor.

MUHALEFETİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere İbrahim Tatlıses, birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Hatay Sınır Karakolu'nda askerlerimize moral ziyaretinde bulunmuş okuduğu Afrin türküsünden dolayı muhalefetin tepkisini çekmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'rezilller' demişti. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise 'iktidara geldiğimiz bu sanatçılara selam vermeyeceğiz' ifadesini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • misafir 26 Nisan 2018 12:35 mecliste PKK nın vekili olur.

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KİMDİR ?
İbrahim Tatlıses
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt, babası Araptır. "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak değiştirdi. Yedi çocuklu ve fakir bir ailenin çocuğuydu. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı

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