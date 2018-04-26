Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Tatlıses'in niyetine bakın

AK Parti’den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek. Daha önce Şanlıurfa’dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmir’den aday adayı olacak.

CUMA GÜNÜ BAŞVURACAK

Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunu avukat tarafından cuma günü yapılacağı öğrenildi. Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören Tatlıses, geçen yıl İzmir’e taşınmıştı. Tatlıses zamanının önemli bir bölümün Hatay semtindeki Tatlıses Kebap’ta geçiriyor.

MUHALEFETİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere İbrahim Tatlıses, birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Hatay Sınır Karakolu'nda askerlerimize moral ziyaretinde bulunmuş okuduğu Afrin türküsünden dolayı muhalefetin tepkisini çekmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'rezilller' demişti. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise 'iktidara geldiğimiz bu sanatçılara selam vermeyeceğiz' ifadesini kullanmıştı.

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