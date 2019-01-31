Yenilen her şey her şey insan vücudunda kilo yapar mı?

Şule Arslan, 'Metabolizması yavaş çalışıyor' lafını açıklayarak "Biraz daha açmak gerekirse, besinlerin sindirimi ve emilimi sırasında gerçekleşen tepkimeleri ve bu tepkimeleri gerçekleştiren maddeleri düşünmek gerekir. Haliyle, metabolik hızınız sizin genetik yapınızdan, fiziksel aktivite türünüzden, maruz kaldığınız çevresel etmenlerden kolaylıkla etkilenir." şeklinde konuştu.

"Bizler, rutinde sizin diyetinizi planlarken besin maddelerinin gramı başına düşen kalori miktarlarını sabit tutar ve belli yüzdelerde onları diyetinize ekleriz."

"Ancak, geliştirdiğimiz algoritmamızla Nextgen Diyet Paketlerinde karbonhidrat ve yağları sindiren genleriniz analiz edilir. Yavaş çalışan genleriniz göz önünde bulundurulur ve bu doğrultuda beslenme planınız oluşturulur. Böylece sizin metabolik hızınıza en uygun miktarda besin maddelerinin dağılımı yapılır."

"Bu sebeple nutrigenetik biliminin bize verdiği kanıtlara dayanarak hazırladığımız beslenme planları sayesinde normalden çok daha hızlı ve kalıcı kilo kaybı gerçekleşir."