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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın kapasitesi artırıldı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın kapasitesi artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 'araç içi yolcu yoğunluğu memnuniyetini' artırmak için yeni 8 vagonlu 68 aracı hizmete aldı

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 17:10 - Güncelleme: 26-10-2018 17:10

Yeni araçların hizmet vermeye başlamasıyla iki yönlü yolcu kapasitesi yüzde 40 artarken, saatte taşınan yolcu sayısı 59 bine, yolcu memnuniyeti yüzde 81'i ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın (M2) yolcu taşıma kapasitesini artırdı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, günlük 564 bin 509 yolcu ile İstanbul'da yolcu taşıma rekorunu elinde bulunduran hatta yeni araçlar hizmete alındı.

Kış döneminde günlük yarım milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren hattın kapasitesi hizmete alınan 68 adet 8 vagonlu tren ile artırıldı. Her biri bin 940 yolcu taşıyabilen 8'li dizi trenlerle kapasite yüzde 40 artırıldı. Yeni vagonların eklenmesiyle iki yönlü kapasite saatte 42 bin yolcudan 59 bin yolcuya çıktı.

Kapasite arttırımı yolcu memnuniyet oranına da yansıdı. 4'lü dizi trenlerin kullanıldığı bu yılın ilk 6 ayında yüzde 54 olan "araç içi memnuniyet oranı", 8'li dizi trenlerin işletmeye alınmasıyla 27 puan artışla yüzde 81'e yükseldi.

Peronların tamamının kullanılmaya başlanması dolayısıyla, tasarrufta tutulan birçok asansör ve yürüyen merdiven de yolcu kullanımına açıldı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, İstanbul metroları arasında şu ana kadarki günlük taşıma rekorunu elinde bulunduruyor. 2017 yılı sonunda toplam 141 milyon yolcu, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nı (M2) kullandı.

Bu arada, İBB, metro filosuna eklediği sürücüsüz teknolojiye sahip 17 adet 4'lü dizi tren ile araç kapasitesini de önemli ölçüde artırdı. Sürücüsüz teknolojiye sahip olan yeni araçlar, ilerleyen tarihlerde hattın uzama projeleri göz önüne alınarak sinyal ve araçlarıyla sürücüsüz olarak hizmet sunmasına imkan verecek.

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Kaynak : AA

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