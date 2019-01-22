Yenidoğan bebekleri günde 11 saatten az uyutmayın!

Bebeklerde uyku süresi bebeğin mizacı,gaz problemi,ve diğer şartlara göre değişiklik gösterebilir. Bebeklerde 0-3 ay arası için alt sınır günde 11 saat,üst sınır ise günde 19 saattir. Bebeğiniz bu saatler aralığında uyuyorsa standart olarak kabul edilir.

Bağçeci, bebeklerin doğumdan sonraki ilk bir ay içerisinde 16-20 saat uyuması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Yenidoğan bebeklerde ilk 24 saat çok önemli