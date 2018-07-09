Yeni Zelanda Ulaştırma Bakanı'na para cezası!

Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, Twyford'a geçen mayısta uçağın kapısı kapandıktan sonra telefonla konuşarak kuralları çiğnediği için para cezası verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Twyford'un telefon görüşmesini uçak kalkmadan sonlandırdığı için uçuşun güvenliğiyle ilgili herhangi bir risk yaratmadığı ifade edildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Twyford, yaptığı davranışın bir ulaştırma bakanına yakışmadığını dile getirerek özür diledi.

Mayıs ayında, uçağın kapısının kapanmasının ardından telefonunu kullandığı için istifasını isteyen Twyford'un istifası kabul edilmemişti.