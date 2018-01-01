Yeni yılın ilk kazası: 1’i ağır 3 yaralı var!

KARABÜK'teki kaza saat 00.05 sıralarında 100. Mahallesi Jandarma Kavaşağında meydana geldi.
Kastamonu istikametinden Karabük'e seyreden Bekir Sıtkı Gülhan (35) yönetimindeki 35 KH 505 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Mücahit Köylü'nün (24) idaresindeki 37 BM 631 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile Mine Gülhan (28) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada sürücü Mücahit Köylü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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