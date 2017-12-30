Yeni yıl mesajları resimli whatsapp sms yolunda yılbaşı kutlama

20182e girmek için son bir gün kaldı. 2017'yi geride bırakırken 2018 büyük coşkuyla karşılanacak. Binlerce kişi sevdiklerinin yeni yıl mesajlarını kutlamak için güzel resimli mesajları arıyor. İşte yeni yıl güncel mesajlar internethaber'de.

2017 yılı sona ererken 2018 yılını heyecan ve mutlulukla karşılamak isteyenler sevdiklerine yılbaşı mesajı atarak bu anları onlarla da paylaşmak istiyor. İşte en güzel yeni yıl mesajları. *Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2018 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara.. *2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar... *Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım. * Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun. *2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar! *Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

*2018 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara. *Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara. *Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum. *Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun. * Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

*Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar! *2018 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara. *Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle. *2018 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler! *Her yeni yıl bir başka güzel.. yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yıl ınız kutlu olsun.