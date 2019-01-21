Yeni trend 'ayakta doğum' nedir faydaları var mıdır?

Değişkenlik gösteren ve çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilen doğum seçenekleri, anne adaylarının kendine ve bebeğine en uygun olan yöntemi tercih etme imkanını sunuyor.

Kadınların doğum esnasında kendini daha konforlu ve stressiz hissetmesini amaçlayan ayakta doğum yönteminin nasıl gerçekleştirildiğini sizler için açıkladık. Bu yöntemi tercih etmek isteyen anne adaylarında doğum uzmanı da uygun bulursa kişi ayakta iken doğumunu yapabiliyor.

Ayakta doğum öncesinde karın ve pelvik taban kaslarını gevşetmek için jimnastik hareketleri uygulanıyor. Anne adayının dik bir pozisyonda durması, yerçekimle beraber anne adayının daha rahat ıkınmasını sağlıyor. Kasıklarda daha şiddetli sancı görüleceğinden bebek kendini daha rahat aşağı salıyor. Bu esnada da doktor bebeği aşağıdan yakalıyor ve doğum gerçekleşmiş oluyor.

AYAKTA DOĞUM

- Anne adayının doğum esnasında solunumu iyileşir.

- Anne adayı ile bebek arasındaki kan alışverişi daha rahat sağlanır.

- Rahim kasılmaları daha, sık ve yoğun olmak üzere düzenli bir şekilde görülür.

- Anne adayı beden hakimiyetini sağlayarak doğumda daha aktif hisseder.

- Leğen kemiği genişleyerek doğum kanalı bebeğin aşağı inmesini kolaylaştırır.

- Daha az sancı ve stres yaşanır.

- Gereksiz efor önlenerek daha rahat bir doğum imkanı sunulur.