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Yeni transferler Alanya maçı kadrosuna alındı

Yeni transferler Alanya maçı kadrosuna alındı

Galatasaray'ın yeni transferleri Kostas Mitroglu ve Christian Luyindama, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 16:14 - Güncelleme: 01-02-2019 16:14

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Galatasaray'ın yeni transferleri Kostas Mitroglu ve Christian Luyindama, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde girdi.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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