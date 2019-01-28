Yeni Toyota Coralla banttan indirildi beğendiniz mi?

Türkiye pazarında hibrit teknolojisinin geliştirilmesine yardımcı olma konusundaki ileri görüşlerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür eden Zyl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çevresel sorunları aşmak tüm ülkeler için kritik öneme sahiptir ve hibrit teknolojisini desteklemenin önümüzdeki yıllarda otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma sürecini hızlandırma noktasında önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başladığı günden bu yana 2,4 milyondan fazla otomobil üretildi ve Türkiye'deki üretim operasyonlarımıza 1,8 milyar avrodan fazla yatırım yaptık. Corolla'nın üretimi 230 milyon avroluk bir yatırımı temsil ediyor. Sakarya'nın yerel ekonomisine ve bir bütün olarak Türkiye'ye katkıda bulunmaktan çok memnunuz. Yerel tedarikçilerimize ve Türk toplumuna, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin başarısını devam ettirme noktasında bizimle iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz."

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