Yeni Toyota Coralla banttan indirildi beğendiniz mi?

Yeni Toyota Corolla için Toyota fabrikasında banttan indirme töreni düzenlendi. Toyota, bu yeni nesilde Avrupa'da sadece hatchback ve station wagon versiyonlarını değil, aynı zamanda bu tesiste üretilen sedan versiyonunu da müşterileriyle buluşturacak.

Yeni Toyota Coralla banttan indirildi beğendiniz mi?

Yeni Toyota Corolla yeni yüzüyle müşterilerinin beğenisine sunuldu. Sakarya'da Toyota fabrikasında "Yeni Toyota Corolla" için hattan çıkış töreni düzenlendi. Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Johan van Zyl, "Toyota C-HR modelimizin yanı sıra Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışların yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz." dedi.

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Yeni Toyota Coralla banttan indirildi beğendiniz mi?

Türkiye pazarında hibrit teknolojisinin geliştirilmesine yardımcı olma konusundaki ileri görüşlerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür eden Zyl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çevresel sorunları aşmak tüm ülkeler için kritik öneme sahiptir ve hibrit teknolojisini desteklemenin önümüzdeki yıllarda otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma sürecini hızlandırma noktasında önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başladığı günden bu yana 2,4 milyondan fazla otomobil üretildi ve Türkiye'deki üretim operasyonlarımıza 1,8 milyar avrodan fazla yatırım yaptık. Corolla'nın üretimi 230 milyon avroluk bir yatırımı temsil ediyor. Sakarya'nın yerel ekonomisine ve bir bütün olarak Türkiye'ye katkıda bulunmaktan çok memnunuz. Yerel tedarikçilerimize ve Türk toplumuna, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin başarısını devam ettirme noktasında bizimle iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz."

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Yeni Toyota Coralla banttan indirildi beğendiniz mi?

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk aracını Sakarya'da ürettiğinden bu yana 25 yıl geçti. Hatırlayacağınız gibi Toyota'nın Türkiye'deki öyküsü, 1992'de çığır açan bir törenle başladı. Sadece 2 yıl sonra, 1994 yılında Toyota üretim operasyonu 7. nesil Corolla'nın yerel pazar için üretilmesiyle başladı. 2002 yılında artan üretime paralel olarak Avrupa'ya ihracat operasyonumuza başladık. 2007 yılına kadar 8. ve 9. nesil Corolla Sedan ve station wagon modellerini üretmeye ve ihraç etmeye devam ettik. Kısa bir molanın ardından Corolla, 2013 yılında tekrar Sakarya'daki evine geri döndü. Şimdi ise en çok tercih edilen iki Toyota modelini üretiyoruz: Corolla ve C-HR." diye konuştu.

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Yeni Toyota Coralla banttan indirildi beğendiniz mi?

12. nesil Corolla Sedan versiyonu daha sert ve sportif çizgilere kavuştu. 4.640 milimetre uzunluk, 1.780 milimetre genişlik, 1.435 milimetre yükseklik ve 2.700 milimetre aks mesafesine sahip.

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