Yeni torba yasa Meclis'e sevk edildi! Bunu yapan yandı

Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek. Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek. Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek. Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar artırılacak. 16 yaş üstü aracını hurdaya ayırana yeni araç alımlarında ÖTV indirimi getiriliyor. Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor.

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı bugün TBMM’ye sevk edildi.

Torba yasada dikkat çeken düzenlemeler şöyle: Yasayla 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınacak. Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek. Maden kazalarında ölenlerin yakınlarına devlette 1 kadro verilecek. Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar artırılacak. Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek. Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.

Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor.

ÇEYİZ DESTEĞİ ARTIYOR

Çeyiz desteği için devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmektedir.

ÖTV İNDİRİMİ GELİYOR

16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak.

KONUT HESABI KATKISI ARTIYOR

Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e çıkarılıyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarı ile ilgili Ağbal şunları kaydetti: “Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek. Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor.

İSTİHDAMIN ARTMASI İÇİN KAPSAMLI TEŞVİK



OSB'ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV'den istisna öngörülüyor.

16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getiriliyor. Tasarı ile istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriyoruz.

PRİM DESTEĞİ TEŞVİKİ GELİYOR

2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor. İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak.

Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması için, devlet katkısı tutarı 15 bin TL’den 20 bin TL'ye, yüzde 20 olan azami devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılıyor.”