Yeni teşvikler neler projeler belli oldu

Süper teşvik paketinden yararlanacak firmalar ve projeleri belli oldu. Beştepe'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan firma sahiplerine teşvik belgelerini verdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımlar sayesinde 134 bin dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını sağlayacak. 47 milyara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız. Buradan bir sinyal vereyim Doğu'yu ihmal etmeyin" dedi.

BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.

EN BÜYÜK YATIRIM VESTEL'İN

Yatırım teşviklerinden yararlandırılacak en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza atacak.

134 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri dolayısıyla desteklenecek yenilenebilir enerji teknolojileri, metalürji yatırımları, ham petrol işleme rafinerisi, petrokimya ürünleri, karbon elyaf ve kompozit malzeme, tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri, raylı sistem araçları, savunma sanayisi teknolojileri, motorlu taşıtlar-elektronik, tarım teknolojileri yatırımları projeleriyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 bin kişiye dolaylı istihdam yaratılması bekleniyor.

CARİ AÇIĞIN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolarlık olumlu etki yaratılması öngörülüyor.

İŞTE O TEŞVİKLER

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanacak.

Sistem kapsamında geçen yıl desteklenen Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi de dahil edildiğinde teşviklerden yararlanacak toplam proje sayısı 24, yatırım tutarı ise 137,4 milyar lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

- Geçtiğimiz yıl hazırlıkları tamamlanan 23 projeye ve bunların sahibi 19 firmamıza vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin gelişmesine büyümesine hedeflerine doğru ilerlemesine sağladıkları katkı için şükranlarımı sunuyorum.

- Bu konuyu 23 proje ve 19 firma teşvik belgesi gibi bahsedince sıradanmış gibi görünüyor. 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 134 bin dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını sağlayacak.

- 47 milyara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız. 2023 hedefleri konumunda çok önemli bir adım olarak gördüğümüz teşvik sisteminin hayata geçmesinde emeği olan dostlarımın hepsini yürekten tebrik ediyorum.

- 2003-2017 arasında ortalama büyüme oranımız 5.8 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 7.4'lük büyüme ile ortalamanın üzerine çıktık. Birileri şunu söylüyor "Fazla büyüme hayırlı değildir" neden? Kıskançlık. Büyüme olmadıktan sonra ne işe yarar?

"BURADA BİR SİNYAL VEREYİM"

- Türkiye büyüdükçe iş adamı, çalışanı ve devleti ile hep birlikte kazanacağız. Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay yüzde 30.5 düzeyine çıktı. 2005 yılında 19 milyon 600 düzeyinde olan çalışan sayımız 28 milyon 200 bine yükseldi. 10 milyona yakın istihdam artışı yaşandı. Kadın ve gençlerimizin iş gücüne katılım oranları istihdamdan daha hızlı arttığı için işsizlik biraz yüksek görünüyorsa da en kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz.

- Burada bir sinyal vereyim, Doğu'yu ihmal etmeyin. Van, Ağrı ve Iğdır'ı ihmal etmeyin. Oralarda altyapıyı yapmamız lazım ki İran'dan oraya turistler geldiği zaman rahatlıkla, özellikle Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Oradan Antalya, İstanbul aynı şekilde... Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereye kimler gelebilir hazırlığımızı yapmamız lazım.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle desteklenecek projeler, yatırım yerleri, yatırım tutarları ve istihdama katkıları şöyle: