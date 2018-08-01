Yeni tehlike! Artan gece sıcaklığı...

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2015, 2016 ve 2017 seneleri son yüzyılın en sıcak yılları oldu. Gündüz sıcaklıklarında rekor üstüne rekor kırılırken, ısınan insan vücudunun soğumasında kritik bir işlev gören gece sıcaklığı da hızla artarak yeni bir tehlikeye işaret ediyor.

Çoğu zaman farkında olmadığımız bu sıcaklık artışının insan kaynaklı küresel ısınmanın da etkisiyle gelecekte etkisini daha fazla hissettirmesi bekleniyor.Sıcaklıkların kayıt altına alındığı 19. yüzyılın başlarından itibaren Dünya'da yaz mevsimi gece sıcaklıklarının artış hızı, gündüz sıcaklıklarına oranla neredeyse iki katı civarında.

SEBEP KÜRESEL ISINMA

Bazı bölgelerde bu artışın daha belirgin olduğunu söyleyen Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi küresel ısınmadır." diyor.

Vücudun gece soğuyarak kendisini sakinleştirmesi gerektiğini belirten Orhan Şen, yaz mevsiminin gece sıcaklıklarında yaşanan tehlikeli artışa dikkat çekti:

"Yaz gece sıcaklıklarındaki artış, ilkbahar ve sonbahar gece sıcaklıklarının oranından daha yüksek gerçekleşmektedir. İlkbahar ve yaz gece sıcaklıklarındaki artış, gündüz sıcaklıklarından daha kuvvetlidir."

Bilim insanları gece sıcaklıklarında yaşanan küçük değişimlerin bile büyük sonuçları olabileceği uyarısında bulunuyor.

Bilimsel çalışmalar karbon emisyonunun ciddi oranda azalması halinde bile yüksek sıcaklık tehlikesinin dünya nüfusunun üçte birini tehdit eder bir noktaya geleceği sonucunu çıkarıyor.

Sıcaklık artışı en çok ileri yaş grubu için tehdit oluşturuyor. Dünyada 65 yaş üstü olarak kabul edilen yaşlıların toplam nüfus içindeki payı yüzde 8 düzeyinde.

Dünyada aşırı sıcaklıkla bağlantılı ölümler, doğa olayları nedeniyle meydana gelen ölümlerde başı çekiyor. Bir araştırmaya göre Avrupa'da aşırı sıcaklardan ötürü her yıl en az 3 bin ölüm gerçekleşiyor. Bu sayının 2100 yılı itibariyle 152 bine ulaşabileceğine dikkat çekiliyor.