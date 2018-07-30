Yeni Sistemin İlk MGK'sından ABD'ye sert tepki

Milli Güvenlik Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesinin ardından yeni yapısı ve oturma düzeni içerisindeki ilk toplantısı sona erdi. 5.5 saat süren MGK'nın ardından yapılan yazılı açıklamada "ABD'nin tehdit dili kabul edilemez" denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

TEHDİT DİLİ KABUL EDİLEMEZ

MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bildiride, ABD'nin, Türkiye'nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulandı.

MGK bildirisinde, ülkenin milli güvenlik hassasiyetlerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceği ifade edildi.

Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleri ile ele alınmış, başta FETÖ/PDY, PKK/PYD VE DEAŞ olmak üzere milli birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerne karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi arz edilmiş, mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan kararlılıkla mücadele eden Türkiye'nin yaklaşımının uluslararası toplumdan da beklendiği kaydedilerek bazı ülkelerin terörle mücadelede çifte standart niteliği taşıyan uygulamalarının kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.Terörle mücadelede bilgi paylaşımının önemine vurgu yapılarak Türkiye'nin terör örgütleri ile ilgili yaklaşımı çerçevesindeki bilgi ve birikimini dünyadaki tüm devletlerle paylaşmayı sürdüreceğinin altı çizilmiştir.

ABD'nin ülkemizin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayi projelerini milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan kararının ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır.

İLİŞKİLERE SAYGISIZLIK

ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye'nin gerek ikili ilişkileri gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir.

ABD ile Münbiç konusunda sağlanan mutabakatın Suriye meselesinin çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulanmış bu kapsamda PKK/PYD-YPG terör örgütünün Münbiç'i terk etmesi ile ilgili yol haritası üzerinde durulmuştur. Bölgede güvenlik ve denetimin sağlanmasına ilişkin ilave hazırlıklar ile bölge halkının evlerine dönüşünü hızlandırılacak tedbirler gözden geçirilmiştir.

Suriye'de halen terör örgütlerinin etkinlik gösterdiği bölgelerin bir an önce güvenli hale getirilmeisne yönelik çalışmalar değerlendirilerek, bu konudaki somut adımların atılmaya başlanacağı belirtilmiştir.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edilmekte olduğu belirtilmiş Türkiye' nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlılık vurgulanmıştır.