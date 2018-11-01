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Yeni sigara paketleri işte böyle olacak bakmak bile mide bulandırır

Yeni sigara paketleri işte böyle olacak bakmak bile mide bulandırır

AK Parti'nin verdiği sağlık çalışanlarına şiddete yeni cezaların getirildiği torba yasada sigara düzenlemesi de vardı. Sigara paketleri tek tipe indiriliyor. İşte yeni sigara paketleri...

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 16:39 - Güncelleme: 01-11-2018 16:51

AK Parti'nin Meclis'e verdiği sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hükümleri de içeren torba yasa teklifinin TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşmeleri başladı. Torba yasada tütün mamulleriyle ilgili yasakların kapsamı da genişletiliyordu. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in de hazır bulunduğu toplantıya bakanlık yetkilileri teklifte öngörülen kriterler çerçevesinde hazırlanmış sigara paket örneklerini de getirdiler. Yeni paketlerin üzerindeki resimler insanın midesini kaldıracak cinsten...

SİGARA YASAĞI GENİŞLİYOR... Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yapan teklife göre televizyonda yayınlanan program, filmler, dizi, müzik klipleri, reklam ve tanıtım filmlerinin yanı sıra artık sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda da tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Üniversite kampüs alanlarındaki işletmelerde sigara satılamayacak.

KAPALI DOLAPLARDA SATILACAK... Tütün ürünleri, kişilerin doğrudan ulaşacağı veya göreceği şekilde satışa arz edilemeyecek. Bu ürünlerin işletme içinden ve dışından görünmeyecek şekilde renk, şekil ve ebatları Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kapalı dolaplarda satışa sunulması zorunlu olacak.

ÜZERİNDEKİ RESİMLER BÜYÜYECEK... Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan, yüzde 65’den yüzde 85’e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak. Yasaklara uymayanlar 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Kapama cezası da verilebilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Kasım 2018 17:16 Ingilizlerin baslattigi uygulama tuttu.son 2 yildir Ingilterede sigara raflarinin onleri kapali ve paketler koyu yesil tek tip sadece marka ismi yaziyor.Uzerlerindeki caydirici resim ve uyarilar pakedi tamamen kapsiyor.Bununlada bitmiyor Ingilterede bir paket sigara ortalama 8 ile 12 sterlin arasinda satiliyor.Yanlis okumadiniz en ucuz sigara olan Chesterfield bile 8.75 Sterlin. Turkiyede sigara cok ucuz.Halki bilincsiz olan Turkiye Cumhuriyeti devleti Sigara fiyatlarini 2 katina cikarip %80 vergilendirmeli.Bir cigaramiz vardi onuda bogazimiza dizdiler gibi cehalet iceren sozler artik ortadan kalkmali.

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