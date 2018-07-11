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Yeni salgın tehlikesi! Kadınları kısır bırakabiliyor

Yeni salgın tehlikesi! Kadınları kısır bırakabiliyor

Uzmanlar bugüne kadar çok bilinmeyen ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığın, yeterli önlem alınmaması durumunda antibiyotiklere dirençli hale gelip hızla yayılabileceği bazı kadınları kısır bırakabileceği uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 14:29 - Güncelleme: 11-07-2018 14:29

Mycoplasma genitalium (MG) adlı hastalığın çoğu zaman bir belirtilisi olmuyor ancak iltihaplı pelvis hastalığına yola açarak bazı kadınları kısır bırakabiliyor.

Fark etmesi zor olan MG, doğru tedavi edilmezse antibiyotiklere karşı direnç geliştirebiliyor.

Britanya Cinsel Sağlık ve HIV Derneği (BASHH) hastalıkla ilgili yeni tavsiyeler yayınlayacağını açıkladı.

Hazırlanan taslak metinde MG'nin nasıl teşhis ve tedavi edilebileceği anlatılıyor.

MG NEDİR?
BBC'de yer alan habere göre Mycoplasma genitalium adlı bakteri erkeklerde idrar yolunda iltihap ve akıntıya yol açıyor, idrar yaparken acıya neden oluyor.

Hastalık kadınlarda da üreme organlarında iltihaba yol açıyor, acıya, ateşe veya kanamaya neden olabiliyor.

KORUNMASIZ İLİŞKİYLE YAYILIYOR
Hastalık korunmasız cinsel ilişki yoluyla yayılıyor ve prezervatifler hastalığın yayılmasının önüne geçebiliyor.

İngiltere'de ilk olarak 1980'lerde tespit edilen hastalığın nüfusun yüzde 1 ila 2'sini etkilediği tahmin ediliyor.

Her zaman belirti göstermeyen bu hastalık, Klamidya hastalığı ile de karıştırılabiliyor.

MG tespiti için son dönemde testler geliştirilse de bunlar tüm kliniklerde mevcut değil.

Antibiyotiklerle tedavi edilen bu hastalık bazı antibiyotiklere direnç geliştirmeye başlamış durumda.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Temmuz 2018 14:35 İLGİNÇ ....BATININ DOĞUYA KARŞI YENİ SİLAHIMI DESEM BİLEMİYORUM....

    CEVAP YAZ 1 0
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