Yeni profesör maaşları ne oldu derecesine göre 2018 zamlı memur maaşları

Yeni profesör maaşları ne kadar oldu, temmuz enflasyon zammı sonra derece ve kıdemine göre yeni profesör maaşları kaç para oldu detaylar haberimizde.

Temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 149 TL oldu.

Temmuzda enflasyon farkıyla birlikte yeni memur maaşlarının ne kadar olacağı sorusunun cevabını Maliye Bakanlığı verdi. 2018-2019 en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL oldu. En düşük emekli maaşı ise 2 bin 149 TL'ye çıktı. Peki öğretmen maaşları yeni zamla kaç lira oldu, Polis memuru, avukat, mühendis, doktor, kaymakam, vaiz, genel müdür ve müsteşar ne kadar maaş alacak?

İşte ünvanlara göre 2018-2019 yeni profesör maaşları:

2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte profesör maaşları 8 bin 384 liradan 9 bin 89 liraya çıktı. Maliye Bakanlığı, temmuz döneminde yapılacak olan zamları açıkladı.

Altı aylık enflasyon rakamının yüzde 9.17 olması sonrası memur ve emekli maaşlarına yüzde 5.17 puan enflasyon farkı yansıtılacak. Böylece maaşlar yaklaşık yüzde 9'a yakın zam görecek.

Maliye Bakanlığı da konu hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada en düşük memur maaşının 2893 TL’den 3133 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 1978 TL’den 2.149 TL’ye yükseltildiği ifade edildi.

Bakanlığın yayınladığı tablo şöyle:

YENİ MEMUR MAAŞLARI KİM NE KADAR ALACAK-TAM LİSTE