Yeni polis kıyafetlerine bakın Bakan Soylu canlı yayında sürpriz yaptı!

Trafik polislerinin yeni kıyafetleri tanıtıldı. Canlı yayında gösterilen kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü.

Trafik polislerinin yeni kıyafetleri tanıtıldı. Canlı yayında gösterilen kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"nda polisler için bir sürpriz yaşandı. Soylu'nun açıklamalarının ardından ise bir sürpriz vardı. Trafik polislerinin yeni kıyafetleri canlı yayında tanıtıldı. Twitter

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Burada önemli açıklamalarda bulunan Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak" dedi. Twitter

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Sahneye gelen 5 polisin üzerindeki yeni kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü.Kışlık ve yazlık olarak tasarlandı.Fosfor oranı eskisine göre çok daha fazla. Soğuğa karşı dayanıklı ve su geçirmiyor. Polislerin yollarda daha da görünebilir bir hale gelmesi sağlandı. Koyu renklerin aksine açık renk tercih edildi. Trafik polislerinin artık kravat takmayacağı açıklandı. Twitter

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