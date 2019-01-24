Yeni polis kıyafetlerine bakın Bakan Soylu canlı yayında sürpriz yaptı!

Trafik polislerinin yeni kıyafetleri tanıtıldı. Canlı yayında gösterilen kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü.

Yeni polis kıyafetlerine bakın Bakan Soylu canlı yayında sürpriz yaptı!

Trafik polislerinin yeni kıyafetleri tanıtıldı. Canlı yayında gösterilen kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"nda polisler için bir sürpriz yaşandı. Soylu'nun açıklamalarının ardından ise bir sürpriz vardı. Trafik polislerinin yeni kıyafetleri canlı yayında tanıtıldı.

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Yeni polis kıyafetlerine bakın Bakan Soylu canlı yayında sürpriz yaptı!

Burada önemli açıklamalarda bulunan Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak" dedi.

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Yeni polis kıyafetlerine bakın Bakan Soylu canlı yayında sürpriz yaptı!

Sahneye gelen 5 polisin üzerindeki yeni kıyafetlerin daha görünür ve dikkat çekici olduğu görüldü.Kışlık ve yazlık olarak tasarlandı.Fosfor oranı eskisine göre çok daha fazla. Soğuğa karşı dayanıklı ve su geçirmiyor. Polislerin yollarda daha da görünebilir bir hale gelmesi sağlandı. Koyu renklerin aksine açık renk tercih edildi. Trafik polislerinin artık kravat takmayacağı açıklandı.

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Yeni polis kıyafetlerine bakın Bakan Soylu canlı yayında sürpriz yaptı!

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde; Geçen yıl 24 Ocak'ta yine trafik birim amirleriyle toplantı yaptık. Bir takım hedefler ortaya koyduk. Onlara uymak için arkadaşlarımız özen gösterdiler. Hem ölümlerde, hem kazalarda ciddi azalmalar meydana geldi. 2018'in son iki ayında yüzde 30'luk ölümlerde azalma yaşandı. Bu dünyada kolay kolay yakalanacak bir rakam değildir.

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