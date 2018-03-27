Yeni müjdeler yolda! Başbakan Yıldırım açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Esnafımızdan inşaat sektörüne kadar geniş bir alanda ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak bir çalışmanın sonuna gelmiş durumdayız. İnşallah bu müjdeleri milletimizle paylaşacağız." dedi.

Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir zamanlar birkaç milyar dolarlık borsa satışı veya döviz talebi söylentileriyle bile yerle bir edilebilen Türkiye ekonomisinin, hala böyle zayıf olduğunun zannedildiğini ifade etti.

Binali Yıldırım, "Halbuki milli gelirini 236 milyar dolardan 863 milyar dolara, ihracatını 36 milyar dolardan 160 milyar dolara, istihdamını 21 milyondan 28,4 milyon kişiye, döviz rezervini 28 milyardan 120 milyar dolara, uluslararası uzun dönemli doğrudan yatırımlarını 1 milyardan yıllık 13 milyar dolara çıkarmış bir Türkiye var." diye konuştu.

YENİ BİR TEŞVİK PAKETİ ÇALIŞMASI

Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin ve milletimizin ekonomisinin ölçeği çok büyümüştü. Ama bize tuzak kuranların kafaları da yürekleri de aynı derecede çok küçük kaldı. Bunun için milletimizle el ele vererek, diğer hususlarla birlikte ekonomideki tüm saldırıların da bugüne kadar üstesinden geldik, tuzakları bozduk, bundan sonra da bozmaya evelallah muktediriz. Tabii hainlikte, sinsilikte sınır tanımayanların oyunları dur durak bilmiyor. Sürekli kriz havası estirmekten, sürekli dedikodu çıkarmaktan, moral bozmaktan, yatırımcıların kafasını karıştırmaktan geri durmuyorlar. Bizim bunlara cevabımız nedir? Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz, yeni tedbirlerle sanayicilerimizi, esnaflarımızı, ticaret erbabını desteklemeye devam edeceğiz. Her ne kadar faizler ve kredi uygulamaları başta olmak üzere bankacılık sektörüyle ilgili bazı sorunlarımız olsa da yine de iş birliği içerisinde ülkemizin yararına olan tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Esnafımızdan inşaat sektörüne kadar geniş bir alanda ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak bir çalışmanın sonuna gelmiş durumdayız. İnşallah bu müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Tıpkı 2017'de yaptığımız gibi büyümeyi sürdürecek, piyasayı canlandıracak, uzun dönemli yatırımı teşvik edecek bu çalışma ile ekonomimizdeki her türlü tereddüdü tamamen ortadan kaldırmış olacağız."

E-DEVLET KAPISINDAN VATANDAŞIN YAPTIĞI İŞLERİN ORANI YÜZDE 60

Geçtiğimiz hafta Mecliste kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Kanun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını anımsatan Yıldırım, kanunda kredi ve borç sözleşmesi, tapu işlemleri, teminat, şirket kuruluşları, hisse devirleri, yapı kullanım izinleri, altyapı kazıları, elektronik haberleşme altyapısı ve depolama hizmetleri gibi alanlarda vatandaşların devletle olan işlerini kolaylaştıracak bir çok hükmün bulunduğunu aktardı.

Böylece vatandaşın, devletin kapısında zaman kaybetmeyeceğini belirten Yıldırım, diğer taraftan da devletin vatandaşa verdiği hizmetlerin elektronik ortama aktarıldığını dile getirdi.

Yıldırım, "Devlet kurumlarının kendi arasında yaptığı işleri yine internet üzerinden, e-Devlet kapısından yapma yönündeki çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda e-Devlet kapısından vatandaşın yaptığı işlerin oranı yüzde 60 seviyesine gelmiştir. Bu senenin sonuna geldiğimizde artık vatandaş devletle olan bütün işlerini, devletin kapısına gitmeden, memurla karşılaşmadan yapabilir hale gelecektir." dedi.

BU YIL 38 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili bütün detayların yarın Külliye'de Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantı ile açıklanacağını söyledi.

2017 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 7-7,5

Perşembe günü de özel sektör yatırım teşvik ödüllerini vereceklerini ve büyüme oranının açıklanacağını anlatan Yıldırım, "2017 yılı Türkiye'nin büyüme hızı yüzde 7 ila 7,5 seviyesinde bir oranla gerçekleşecek, bu bir rekordur." diye konuştu.

Gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinin atılacağını bildiren Yıldırım, projenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kendisinin de yarın Bosna Hersek'e gideceğini aktaran Yıldırım, "Bosna Hersek, 90'lı yılların başında çok büyük bedel ödedi ve o günden bugüne ülkemiz Balkanların istikrarı, huzuru için bölgeye gereken desteği vermekte asla geri kalmadı. Onun için Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve hatta Yunanistan ile Balkanların istikrarı ve huzuru için çalışmalarımız bundan böyle de devam edecek. " değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Katar'da savunma sanayisine ilişkin fuara katılan firmaların milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzalayarak, savunma sanayisinde dünya çapında söz sahibi olduklarını bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

Turizmde de herkesin umutla beklediği bir sezona yaklaşıldığına işaret eden Binali Yıldırım, "Ülkemiz aleyhinde yapılan olumsuz kampanyalara, estirilen olumsuz havaya rağmen bu sene rezervasyonlar bir önceki seneye göre oldukça yüksek seyrediyor. Tahminlere göre, eğer fevkalade bir durum olmazsa bu yıl 38 milyon misafiri Türkiye'de ağırlamış olacağız. Bu da 2015 öncesi noktaya geldiğimizi gösteriyor. Türkiye'yi büyütmek, ekonomiyi güçlendirmek, yatırımlarımızı sürdürmek için hükümet olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.