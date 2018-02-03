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Yeni milli İHA göreve başlıyor!

Yeni milli İHA göreve başlıyor!

İstihbarat, Keşif ve Gözetleme amaçlı kullanılacak olan ANKA-S Sistemi; aynı anda birden fazla İHA’nın milli uydularımız üzerinden kontrol özelliğine sahip olması ile menzil kısıtlaması olmadan istenilen bölgelerde görev yapacak.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 18:45 - Güncelleme: 03-02-2018 00:23

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın resmi Sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme amaçlı kullanılacak olan ANKA-S Sistemi; aynı anda birden fazla İHA’nın milli uydularımız üzerinden kontrol özelliğine sahip olması ile menzil kısıtlaması olmadan istenilen bölgelerde görev yapacak. 1. ANKA-S İHA Sistemi Kabulü başarıyla tamamlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ANKA-S, temmuz ayında ilk kez uydu kontrollü uçuşunu gerçekleştirdi.

Proje çalışmalarına 2013'te imzalanan sözleşmeyle başlanan ANKA-S için Savunma Sanayi Müsteşarlığı uzmanları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile kalifikasyon/kabul süreci yürütülüyor.

6 ARAÇLA AYNI ANDA GÖREV

ANKA-S hava aracının en önemli özelliklerinden birini, görüş hattı mesafesinin getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldıracak uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip olması oluşturuyor.

Kalkış noktalarından başka bir yerde bulunan Operasyon Eğitim ve Simülatör Merkezi’ndeki kontrol istasyonlarına devirle birlikte 6 adet hava aracı aynı anda bu merkezden yönetilebilecek.

Milli olarak geliştirilmiş full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi yine ilk defa ANKA-S sistemi ile görev yapacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Usta 02 Şubat 2018 23:07 Gurur verici bir gelisme emegi gecen herkesi tebrik ediyorum

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