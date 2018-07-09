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Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir nereli

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir nereli

Maya Okullarının sahibi Ziya Selçuk kimdir nereli? İsmi yeni kabinede Milli Eğitim Bakanlığı için anılan Ziya Selçuk'un eşi çocukları kimdir ? İşte Ziya Selçuk'a dair merak edilenler....

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 21:32 - Güncelleme: 09-07-2018 21:32

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da doğdu..Eğitimci olan ve Prof. Dr. unvanı bulunan Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazdı.

Özel Maya Okulları'nın kurucusu olan Selçuk, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.
Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.

KİTAPTA BÖLÜMLER: 

İlköğretimde Rehberlik. Nobel Yayıncılık. Ankara 1999.(Bağımsız bölüm)
Çocuklarımız İçin Eğitim Sohbetleri. Pegem Yayıncılık. Ankara 2001. (Bağımsız bölüm)

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE TAM METNİ BASILMIŞ MAKALELER: 

Çocuk İstismarı ve İhmali. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1988, Sayı 2.

Eğitimde Sınavın Yeri ve İlgili Görüşler. Milli Eğitim. 1988, Sayı 73, s.46

Sınav Kaygısı. Eğitim ve Bilim, 1987, Sayı 66, s.35

İlkokulda Matematik Öğretimi. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı II.
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı. Çağdaş Eğitim. Mart 1989, Sayı 142, s.26.

Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Etkililiğini Arttırmada Öğrenme Stratejilerinin Kullanılması: Genel Bir İnceleme. Eğitim. 1992, Sayı 1. (G.Ü. Araştırma Görevlisi B. Öztürk ile birlikte.)

Psikolojik Yardım İlişkilerinde İnformel Kaynaklar: Güzin Abla Örnek olayı. Eğitim. 1992, Sayı 2.

Çocuk Korkularıyla İlgili Danışma Yaklaşımları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 4. Ankara , 1995.

“Bir Eğitim ve Rehberlik Sorunu: Okullarda Kopya Çekme”. Eğitim Yönetimi. Sayı 3. Ankara , 1995.

10-16 Yaş Çocukların Merak Ettikleri Cinsel Konulara İlişkin Bir Araştırma. (Özet). Eğitim, Sayı 7, 90-96, 1994

“ Zorunlu Öğretim Üzerine” Türk Yurdu. C.17. s.123.

“Örnek Bir Oriyantasyon Programı”. Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı 5, 443

KONGRELER: 

Psikolojik Yardım Hizmetleri ve Kültürel Sorunlar. V. Ulusal Psikoloji Kongresi. 14-16 Eylül 1988, İzmir.

“Orta öğretimde Yöneltme” Türk Ocakları Genel Merkezi. 6. Milli Eğitim Sempozyumu. 4-5 Ekim1996. Kütahya.

“Değerlendirmede Test Dışı Teknikler” Dördüncü Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İlköğretimde Rehberlik Paneli. 1-3 Eylül 1997. Ankara.

“İlköğretime Öğretmen Yetiştirme”. Türk Eğitim Derneği. Sekiz Yıllık Zorunlu Öğretim ve Sorunları 11-12 Aralık 1997. Ankara.

“Öğrencilerin Okula Ait Olma Duyguları İle Okul İçinde Gösterdikleri Davranış Problemleri Arasındaki İlişki” 5. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara,1999. (ortak)

“İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Davranışları” 5. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara,1999.

“Çoklu Zeka Kuramı”. Öğrenmeyi Öğrenme Toplantısı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı Enstitüsü. 7-8 Nisan 2000.

“Zihniyet Sorunu” Gençlik Sorunları Paneli. Gazi Üniversitesi Gençlik Şöleni. 20-24 Mayıs 1996.

“Öğrenci Gereksinimlerinin Saptanmasına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme ve “İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Gereksinim Analizi Çalışması”.IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 27-30 Eylül 2000. Erzurum. (Nedret Güner ile birlikte)

Güncel Eğitimin Planlanması. İstanbul Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Toplantısı. 8 Aralık 2000s

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KİMDİR ?
Ziya Selçuk
ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimci olan ve Prof. Dr. unvanı bulunan Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başk

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