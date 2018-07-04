Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

Yeni milletvekilleri isimleri belli oldu. YSK 27. dönem TBMM yeni milletvekillerini duyurdu. Yeni AK Parti milletvekilleri (AKP) CHP Milletvekilleri, HDP Milletvekilleri, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri isimleri ve resimleri şöyle:

Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin kesinleşen resmi sonuçlarını ve partilerin milletvekili dağılımını YSK saat 17.00'da ilan edildi. YSK kesin sonuçlarına göre partilerin milletvekili dağılımı şu şekilde : AK Parti 295 milletvekili, MHP 49 milletvekili, CHP 146 milletvekili, İYİ Parti 43, HDP ise 67 milletvekili çıkarttı.

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Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

ERDOĞAN NE KADAR OY ALDI?.. Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarına göre geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

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Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

İNCE VE DEMİRTAŞ AKŞENER'İN ALDIĞI OY... Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

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Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

PARTİLERİN ALDIKLARI OY ORANLARI... Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları ise şöyle oldu.
AK PARTİ...
Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961
Türkiye geneli toplam: 21.338.693
Oran: %42,56

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