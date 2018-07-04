Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

İNCE VE DEMİRTAŞ AKŞENER'İN ALDIĞI OY... Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.