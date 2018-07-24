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Yeni mezunlar için iş bulma tavsiyeleri!

Yeni mezunlar için iş bulma tavsiyeleri!

İş hayatına adım atmaya hazırlanan pek çok yeni mezun için zorlu süreç başlıyor. Üniversiteden yeni mezun oldunuz ve pek çok kişi gibi sizde iş hayatına en doğru noktadan başlamak istiyorsunuz. Peki, iş hayatımızı nasıl şekillendirmeliyiz? İletişim ve ilişki danışmanı Hande Akın cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 13:00 - Güncelleme: 24-07-2018 13:00

Yeni mezun oldunuz ve okulu bitirmenin heyecanı var artık üzerinizden büyük bir yük kalktı omuzlarınızdan. Peki, iş hayatına en doğru hangi noktadan başlanılmalıdır? İletişim ve ilişki danışmanı Hande Akın cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

Yeni bir başlangıç yapacaksınız ve hayalinizdeki işi yaratmak için lütfen öncelikle lütfen bir kağıt ve kalem alın. Yeni bir başlangıç yapacaksınız ve hayalinizdeki işi yaratmak için lütfen öncelikle lütfen bir kağıt ve kalem alın ve yapmak istediğiniz şeyler nelerse hepsini teker teker yazın. Okuduğunuz okullar, iş tecrübeleriniz okurken yaptığınız işler, hobileriniz kendinizi anlatan bir CV hazırlayın. İşle ilgili yapmak istediğiniz hayalleri belirttiğiniz kağıdı, başvurularınızda kullanabilirsiniz.

E-mail yoluyla veya başvurmak istediğiniz kurumlara direk elden giderek CV'lerinizi dağıtabilirsiniz.
 

Kaynak: cevapla.tv

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