Yeni mezunlar için iş bulma tavsiyeleri!

Yeni mezun oldunuz ve okulu bitirmenin heyecanı var artık üzerinizden büyük bir yük kalktı omuzlarınızdan. Peki, iş hayatına en doğru hangi noktadan başlanılmalıdır? İletişim ve ilişki danışmanı Hande Akın cevapla.tv'nin sorularını yanıtladı.

Yeni bir başlangıç yapacaksınız ve hayalinizdeki işi yaratmak için lütfen öncelikle lütfen bir kağıt ve kalem alın. Yeni bir başlangıç yapacaksınız ve hayalinizdeki işi yaratmak için lütfen öncelikle lütfen bir kağıt ve kalem alın ve yapmak istediğiniz şeyler nelerse hepsini teker teker yazın. Okuduğunuz okullar, iş tecrübeleriniz okurken yaptığınız işler, hobileriniz kendinizi anlatan bir CV hazırlayın. İşle ilgili yapmak istediğiniz hayalleri belirttiğiniz kağıdı, başvurularınızda kullanabilirsiniz.

E-mail yoluyla veya başvurmak istediğiniz kurumlara direk elden giderek CV'lerinizi dağıtabilirsiniz.



Kaynak: cevapla.tv