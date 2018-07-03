Yeni memur maaşları 2018 zamlı liste öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Temmuzda enflasyon farkıyla birlikte yeni memur maaşlarının ne kadar olacağı sorusunun cevabını Maliye Bakanlığı verdi. 2018-2019 en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL oldu. En düşük emekli maaşı ise 2 bin 149 TL'ye çıktı. Peki öğretmen maaşları yeni zamla kaç lira oldu, Polis memuru, avukat, mühendis, doktor, kaymakam, vaiz, genel müdür ve müsteşar ne kadar maaş alacak? İşte ünvanlara göre 2018-2019 yeni memur maaşları: