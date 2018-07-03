Yeni memur maaşları 2018 zamlı liste öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Yeni Memur maaşları enflasyon zammı farkı ile belli oldu. 2018-2019 en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL oldu. Hemşire, Komiser, mühendis, profesör, avukat, vaiz maaşları ile öğretmen ve kaymakam maaşları bakın kaç lira oldu.

Yeni memur maaşları 2018 zamlı liste öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Temmuzda enflasyon farkıyla birlikte yeni memur maaşlarının ne kadar olacağı sorusunun cevabını Maliye Bakanlığı verdi. 2018-2019 en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL oldu. En düşük emekli maaşı ise 2 bin 149 TL'ye çıktı. Peki öğretmen maaşları yeni zamla kaç lira oldu, Polis memuru, avukat, mühendis, doktor, kaymakam, vaiz, genel müdür ve müsteşar ne kadar maaş alacak? İşte ünvanlara göre 2018-2019 yeni memur maaşları:

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Yeni memur maaşları 2018 zamlı liste öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

ENFLASYON FARKLI YENİ MAAŞLAR : Temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 149 TL oldu.

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Yeni memur maaşları 2018 zamlı liste öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Yeni Müsteşar maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte müsteşar maaşı 11 bin 64 liradan 11 bin 978 liraya çıktı. Yeni zamlı maaşlar temmuzda yatacak.

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Yeni memur maaşları 2018 zamlı liste öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Yeni Polis Memuru Maaşı : 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte Polis memuru maaşı 4.457 liradan 4.823 liraya yükseldi. Yeni zamlı polis maaşları temmuzda hesaplara yatacak.

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