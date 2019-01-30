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Yeni Malatyaspor’dan Hıncal Uluç’a sert tepki

Yeni Malatyaspor’dan Hıncal Uluç’a sert tepki

Gazeteci Hıncal Uluç’un bir spor programında E.Yeni Malatyaspor Kulübü ve takım kaptanı Adem Büyük hakkında sarf ettiği sözler üzerine, sarı-kırmızılı kulüp yazılı bir açıklama yaparak Uluç’a sert tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 16:35 - Güncelleme: 30-01-2019 16:35

Yeni Malatyaspor'un açıklamasında, "Bir televizyonda dün yayınlanan programda Hıncal Uluç'un beyanları üzerine kulübümüz adına açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur" denildi. Malatya temsilcisinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"Öncelikle Hıncal Uluç tarafından bilinmesi gereken; Yazar ve yorumcu kimliği adı altında takım kaptanımız Adem Büyük’e hakaret eder boyutta eleştirmesini doğru bulmuyoruz. 

Aynı şekilde Hıncal Uluç’un müsabakalardaki olaylara, bizzat taraf olarak görüş bildirmek, sırf "hakemi koruyan amir" görüntüsü oluşturmak uğruna "yalana sahip çıkmak" gibi bir görevi de yoktur. 

Türk futbolunu, kendi kazanımları uğruna manipüle etmek isteyenlere şirin gözükmek adına kısa bir süre içinde ulusal medyada ses getiren kulübümüzün saygınlığını zedelemek, görev ahlakına aykırı olmanın dışında, “hadsizliktir”. 

Malatya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Evkur Yeni Malatyaspor’umuzun takım kaptanına yapılan bu amacını aşan çirkin söylemlerin tüm Malatyalılara hakaret olarak değerlendirilmesi gerektiğinin bilinmesini isteriz. 

Ruh sağlığını pek iyi görmediğimiz ve aynı zamanda ahlak konusunda da tüm magazin dünyasına nam salmış bir zat tarafından, gerek aile yaşantısı, gerek adamlığı, gerek ahlaki duruşu herkesçe takdir gören takım kaptanımız Adem Büyük’e ahlak dersi verilmeye çalışılması saçmalığında ötesinde bir akıl tutulmasıdır. Kanaatimizce kendisi spor yorumculuğunu 29.01.2019 tarihi itibari ile sonlandırmıştır. Programda diğer yorumcu ve moderatörün bu ahlaksız yorumlara müdahale etmemesini ise yayıncıya yakıştıramadığımızı da belirtmek isteriz. Evkur Yeni Malatyaspor’un ve camiasının Türk futbolundaki yerinin bu adama hatırlatılması gerektiği kanaatinde olup kendisinin bunu görmesi için Malatya’daki ilk müsabakamıza davet ediyoruz. 

Uluç, Kulübümüz ve Kaptanımız hakkında, kendi hayal dünyasında kurguladığı ve haliyle gerçek ile alakası olmayan çirkin iftiralarda bulunmuştur. Tabii ki bu çağrımıza uymayacağını, kulağının üzerine yatacağını şimdiden biliyoruz, keşke özür dileyecek erdeme sahip olsa. Yaşını da göz önüne alarak ona tavsiyemiz, kalp kırmaktan, iftira atmaktan artık vazgeçsin. Zira dünya hayatı sona erdiğinde, arkasından iyi konuşacak kimse kalmayacaktır." 

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Kaynak : İHA

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