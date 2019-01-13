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Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı'dan Fenerbahçe'ye mesaj

Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı'dan Fenerbahçe'ye mesaj

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar transferi karşılığında sezon sonuna kadar Evkur Yeni Malatyaspor’a kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı, kendini kanıtlamak istediğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 15:15 - Güncelleme: 13-01-2019 15:15

Fenerbahçe’nin sezon başında Altınordu’dan transfer ettiği Barış Alıcı, Yeni Malatyaspor'da takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Gelişimi açısından Yeni Malatyaspor’da olmasının uygun görüldüğünü ifade eden Alıcı, “Malatya, sistemi olan iyi bir takım. Forma şansı bulduğum takdirde çıkışa geçeceğimi düşünüyorum. Kendimi burada kanıtlayıp, buraya elimden geldiği kadar katkı vermek istiyorum” diye konuştu.

Güçlü bir şekilde dönmek istiyorum
Alıcı, Fenerbahçe’ye tekrar güçlü bir şekilde dönmek istediğini belirterek, "Burada oynayıp, öz güven kazanmaya ihtiyacım var. Burayı kendi açımdan çok önemli görüyorum. Bu anlamda Fenerbahçe’ye çok güçlü bir şekilde dönmek istiyorum. Hocamızla da görüştüm, böyle olmasının doğru olduğuna karar verdik. 6 aylık süreçte elimden geleni Malatyaspor camiası için yapacağım. Hedefim öncelikle Malatyaspor’a en iyi katkıyı vermek. Bunun için de çok çalışacağım” dedi.

İnşallah bu çıkış devam eder
Evkur Yeni Malatyaspor’un ligdeki durumuna da değinen Barış Alıcı, “Ligdeki konumumuz şu an iyi. İkinci yarıda da bu çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Ben de elimden gelen katkıyı takımıma sağlamak istiyorum. Malatyaspor çok samimi bir kulüp. Teknik heyet, yönetim ve futbolcu arkadaşlarım, ağabeylerim çok samimi insanlar. Takımımız şu an iyi bir konumda, inşallah bu çıkış benim gelmemle birlikte ikinci yarıda da devam eder” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 8 maç
Orta sahanın sağında forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’yle 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 8 lig maçında 421 dakika forma giyen Barış Alıcı'nın bir de asisti bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2, Avrupa Ligi'nde ise 3 karşılaşmada görev alan genç oyuncu, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada toplam 125 dakika forma giydi. Altınordu formasıyla 57 karşılaşmada 13 gol, 15 asistlik bir performans sergileyen Alıcı, Fenerbahçe’de toplamda 15 karşılaşmada görev aldı.

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