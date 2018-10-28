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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı İnternethaber'de... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 17:25 - Güncelleme: 28-10-2018 17:55

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. 

Süper Lig'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur Yeni Malatyaspor ise 12 puana sahip. Galatasaray, Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 18.00
YAYIN: beIN Sports 1

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Pereira, Adem, Boutaib
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Ozan, Ömer, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Mariano, Rodrigues, Sinan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

7 FUTBOLCU SAKAT

Galatasaray'da 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, önceki gün yapılan antrenmanda tedavilerinin ardından salonda çalıştı. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinden sonra takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo ise hastanede müşahede altında tutuluyor. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba ise sezonun ilk yarısını kapatmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda Mariano Filho karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, müsabakada kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Malatya44 28 Ekim 2018 18:30 Malatya'da moral arıyor. Bakalım kim bulacak

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