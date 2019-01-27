Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı için hazırlığına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında yakaladığı çıkışı ikinci yarıda da sürdürmek isteyen Yeni Malatyaspor, 18. haftada sahasında Göztepe karşısında aldığı önemli galibiyeti Fenerbahçe zaferiyle pekiştirmek istiyor.

Malatya ekibi, ligde zorlu günler geçiren rakibi karşısında deplasmandan galibiyetle dönerek, hem çıkışını devam ettirmek hem de İstanbul’daki galip gelememe şansızlığını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur’u rövanş maçında deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u 2-1 mağlup eden ve adını çeyrek finale yazdıran Malatyaspor, bu maç sonrası İstanbul’a geçerek, yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Sakatlardan iyi haber

Takımda sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme ile burnundan bir operasyon geçiren Aleksic takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda yer alabilecekleri bildirildi. Öte yandan Göztepe maçında sakatlanan defans oyuncusu Murat Akça ile bir süredir sakatlığı bulunan sol bek Rahman Buğra Çağıran’ın ise tedavilerinin sürdüğü ve büyük oranda Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacakları öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Bifouma'nın da Fenerbahçe maçının hazırlıklarına katıldığı belirtildi.