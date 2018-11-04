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Yeni Malatya, Alanya deplasmanından mutlu döndü!

Yeni Malatya, Alanya deplasmanından mutlu döndü!

Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 18:11 - Güncelleme: 04-11-2018 18:11

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Geçtiğmiz hafta evinde Galatasaray'ı evinde 2-0'la geçen Evkur Yeni Malatyaspor bu hafta da deplasmanda Alanyaspor'u Adem Büyük'ün ilk yarıda attığı golle 1-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini alarak 15 puana yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 4 maça çıkarken ev sahibi ekip ilk yarının 35. dakikasında Pappis Cisse ile de bir penaltıdan yararlanamadı.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 0 - YENİ MALATYASPOR: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis (Dk. 84 Welinton), Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes (Dk. 75 Djalma Campos), Cisse

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Donald (Dk. 30 Muniru), Murat Yıldırım, Guilherme (Dk. 78 Ahmet Ildız), Pereira (Dk. 58 Aleksic), Adem Büyük, Boutaib

Gol: Dk. 11 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Donald, Dk. 30 Erkan Kaş, Dk. 70 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45+2 Merih Demiral, Dk. 65 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Kasım 2018 18:41 CÜNEYT CIKIR DENEN HAKEM FORMALI ADAMA RAĞMEN MALATYAM KAZANDI BU ADAM RESMEN MALATYA DÜŞMANI BU DÜŞMANLIK NEREDEN GELIYOR ARAŞTIRMAK LAZIM EROL HOCA SENI FRANKFURTTA AZ SEYRETMEDIM AMA HOCALIĞIN ALLAH VERGİSİ TEBRIKLER

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