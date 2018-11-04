Yeni Malatya, Alanya deplasmanından mutlu döndü!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Geçtiğmiz hafta evinde Galatasaray'ı evinde 2-0'la geçen Evkur Yeni Malatyaspor bu hafta da deplasmanda Alanyaspor'u Adem Büyük'ün ilk yarıda attığı golle 1-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini alarak 15 puana yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor'un ise galibiyet hasreti 4 maça çıkarken ev sahibi ekip ilk yarının 35. dakikasında Pappis Cisse ile de bir penaltıdan yararlanamadı.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 0 - YENİ MALATYASPOR: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis (Dk. 84 Welinton), Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes (Dk. 75 Djalma Campos), Cisse

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Donald (Dk. 30 Muniru), Murat Yıldırım, Guilherme (Dk. 78 Ahmet Ildız), Pereira (Dk. 58 Aleksic), Adem Büyük, Boutaib

Gol: Dk. 11 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Donald, Dk. 30 Erkan Kaş, Dk. 70 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45+2 Merih Demiral, Dk. 65 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)