Yeni kimlik randevu alma 2018 kaç para oldu?

Yeni kimlik alma başvurusu için bugünden itibaren gideceğiz tek yer Nüfus müdürlükleri oldu. Yeni kimlik ya da pasaport almak için artık kapı kapı dolaşmaya belge toplamaya gerek kalmadı. Nufüs müsürlüğüne vereceğiniz bir parmak izi ya da imzayla tüm belgelerinizi kolayca alabileceksiniz. Peki yeni çipli kimlik için nasıl başvuru alınır, ALO 199 randevu hattı mı ücretli mi, yeni kimlik alma kaç para oldu?

PASAPORT VE YENİ KİMLİKTE YENİ DÖNEM: Pasaport ve sürücü belgeleri 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek.

FİYATLARI BELLİ OLDU: Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

YENİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR: Yeni çipli kimlik kartı başvurusu, Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden de oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Devlet'in sağladığı online randevu sistemiyle birlikte vatandaşlar kimlik kartı randevularını çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar.

Kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Çağrı merkezinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

BAŞVURU NOKTALARI ÇOĞALDI: Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldığı 503 olan pasaport başvuru noktası da 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne geldi. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gelerek sıraya girdi.

VALİ ŞAHİN'DEN PASAPORT UYARISI: İstanbul Valisi Vasip Şahin pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başalamsıyla ilgili, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. "Yeni sistemle vatandaşlar işlem sayısı azaltılmış bir şekilde prosedürle taleplerine ulaşmış olacaklar. Nüfus müdürlüklerinde kadro takviyesi yapıldı. İstanbul'a 350 ek personel takviyesi bakanlık tarafından yapıldı " diyen Şahin, pasaportarla ilgili uyarıda da bulundu. Şahin şunları söyledi: "Resmi ve hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden, diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlar bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar."